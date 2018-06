Apareció por fin mi maleta y con ella mis ilusiones 

Pasé las 36 horas más angustiosas de mi vida. Mi diseño artístico, mi plumaje, la mitad de mi, se extravió por toda Europa sin que yo pudiera volar tras el.



La maleta que traía mis pocas cosas, pero sobre todo el atuendo con el que acompaño a la Selección Colombia y que me ha identificado ante el mundo terminó rodando sin rumbo por varios países de este inmenso continente.



La aerolínea Air France que traía al Cole y a un centenar de colombianos dejó en Paris las valijas de todos y con ellas la ilusión de una llegada sin contratiempos de muchos a la capital rusa.

'El Cole' en la Plaza Roja. Foto: Cortesía 'El Cole'.

Moría de frío y de angustia pero esta madrugada por fin llegó la maleta. La abrí como nunca se abre una maleta y de inmediato me enfundé en mi traje y empecé mi vuelo por Moscú.



Nada conspirará contra la alegría de estar ya en Rusia a punto de tomar un vuelo para ver a Colombia contra Japón .



Hoy visité la Plaza Roja, las calles de esta ciudad maravillosa, los parajes llenos de historia y belleza y en Moscú me encontré con centenares de compatriotas alegres y deseosos de celebrar el triunfo de Colombia en un mundial lleno de sorpresas.



Nosotros contra Japón no seremos una...Seremos la selección de los triunfos rumbo al título, porque como dice mi compadre Christian Daes...¡¡¡ Lo importante que es soñar !!!



Vaya, vaya Coletoskys ..



EL COLE