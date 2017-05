Antonio Conte se adaptó rápido y ya festejó otro título

En su primera temporada como entrenador en Inglaterra, Antonio Conte logró extender la racha ganadora que había conseguido en su país, Italia. No son muchos los entrenadores que han conseguido el título de la Premier League en su primer intento, con el Chelsea.

El portugués José Mourinho (2004-2005) y el también italiano Carlo Ancelotti (2009-2010), ambos con el Chelsea, y el chileno Manuel Pellegrini (2013-2014, con el Manchester City) eran los únicos que lo habían logrado. Ahora Conte se une a esa lista, también con el club azul de Londres, gracias a su victoria 0-1 frente al West Bromwich Albion. Chelsea, con 87 puntos, se hizo inalcanzable para el segundo, Tottenham Hotspur, que tiene 77 y este domingo enfrentará al Manchester United.



Tras salir campeón hace dos temporadas con Mourinho, Chelsea tuvo un año fatal, en el que Leicester City logró la primera corona de su historia. El portugués se fue del cargo y el club buscó a Conte, que tenía buenos antecedentes como entrenador.



Primero, con Juventus, donde también jugó entre 1991 y 2004. Cuando asumió la dirección técnica, en 2011, la ‘Vecchia Signora’ venía de nueve años sin títulos y de tratar de dejar atrás el escándalo de amaño de partidos, que terminó con el despojo del título de la temporada 2004-2005, la decisión de que la del 2005-2006 no tuviera campeón y que el club descendiera a la Serie B. En su primera temporada fue campeón y luego logró otras dos coronas más.

Antonio Conte, DT de Chelsea. Foto: EFE

Su segundo gran antecedente fue en la Selección de Italia, que venía de ser eliminada del Mundial de Brasil 2014 en primera ronda, algo que no le ocurría desde el Mundial de Alemania 1974. Si bien no logró títulos, la ‘Azzurra’ recuperó la confianza y estuvo en la pelea por la Eurocopa el año pasado: Alemania la eliminó en cuartos de final, en desempate desde el punto penalti. De allí, Conte saltó a Inglaterra.



El comienzo fue duro. “Mi primera temporada en Inglaterra no fue fácil, familiarizarme con diferentes costumbres, una lengua diferente. Para muchos jugadores fue así, después de la mala temporada pasada”, confesó Conte, en declaraciones al canal Sky Sports.



Conte ganó sus tres primeros partidos de la temporada (2-1 al West Ham United, 1-2 al Watford y 3-0 al Burnley), pero luego tuvo una racha de tres partidos sin ganar: empató 2-2 con Swansea y perdió 1-2 con Liverpool y 3-0 con Arsenal. Luego de esta última derrota, Conte tomó una decisión que cambió su destino y encarriló la temporada: dejar de jugar con una defensa de cuatro. Esta la cambió por una línea de tres zagueros y reforzó el medio campo, en el que empezó a brillar N’Kolo Kante, que luego fue escogido como el mejor jugador de la Premier League.



“Esa decisión cambió la temporada, honestamente, antes no teníamos el equilibrio correcto”, admitió. A partir de ese momento, Chelsea consiguió una racha de 13 victorias consecutivas.



“Creo que es un gran logro para los jugadores. Tengo que darles las gracias por su compromiso. Han mostrado gran pasión a la hora de intentar hacer algo grande esta temporada”, agregó Conte.

Antonio Conte. Foto: AFP

El tema aún no termina para el Chelsea. “No es cuestión de suerte, hemos hecho un gran trabajo durante todo el año. Y ahora lo importante es descansar, ya que todavía podemos ganar la FA Cup”, dijo el italiano. La final será el 27 de mayo, en Wembley, frente al Arsenal.



Curiosamente, el gol del título no lo anotó uno de los habituales titulares. El belga Michy Batshuayi apenas estuvo 128 minutos en la cancha en esta temporada, en 18 partidos en la Premier League. Solo había anotado un gol, en la segunda fecha. El segundo de su campaña fue definitivo. “Michy me ha pagado el cambio con creces”, bromeó Conte, que llegó a Inglaterra para seguir haciendo historia como entrenador.



