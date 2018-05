Griezmann, el 'principito' ahora es rey con su primer gran título

Por fin lo consiguió: Antoine Griezmann, que tantas veces lo había rozado con la punta de los dedos, pudo agarrar con fuerza un trofeo importante para elevarlo al cielo siendo campeón y siendo además el héroe con un doblete contra el Marsella (3-0), este miércoles en la final de la Europa League.

Uno de los atacantes más codiciados del mundo, el hombre al que muchos colocan en el Barcelona la próxima temporada y que acapara portadas en los ultimos días en España, coleccionaba subcampeonatos (Liga de Campeones, Eurocopa) y en su palmarés tenía únicamente dos trofeos menores, la Eurocopa Sub-19 de 2010 con su país y la Supercopa de España de 2014 con el Atlético.



A ello puede sumar ahora la Europa League, que en caso de abandonar el club habrá sido un perfecto regalo de despedida a la que es su hinchada desde la temporada 2014-2015. En cada una de las tres Europa League conquistadas por el Atlético hubo un ariete protagonista: el uruguayo Diego Forlán logró el doblete con el que se derrotó al Fulham (2-1) en la final de 2010 y el colombiano Radamel Falcao otros dos tantos en el triunfo sobre el Athletic (3-0) en 2012.

Antoine Griezmann, jugador francés. Foto: AFP

Griezmann se suma así por méritos propios al panteón de nombres para la historia 'colchonera'. Para ello no tuvo además que mostrarse muy activo, simplemente estar ahí en los momentos decisivos, con instinto de hombre de área. Su primera aparición relevante en el partido fue para celebrar el primer gol 'colchonero': Gabi Fernández robó un balón tras un mal control de André Zambo Anguissa y habilitó a 'Grizou', que en el mano a mano no perdonó ante Steve Mandanda.



Era el minuto 21 y Griezmann ponía al Atlético en el camino hacia el título. No se le vio mucho hasta la segunda parte, cuando apareció para poner distancias en el marcador, con otro gol de calidad, recibiendo casi en la frontal del área de Koke Resurrección y yendo como una flecha hacia el arco rival, cruzando lejos del alcance de Mandanda en el 49.



En el 52 volvió a intentarlo, pero un disparo suyo dio en Luiz Gustavo. Fue suficiente para él para ser elegido el 'Hombre del Partido' por la Uefa. Tras el tercer gol rojiblanco, obra de Gabi Fernández (89), Griezmann y sus compañeros empezaron a celebrar ya una noche inolvidable.

El talismán lionés

En una entrevista con la web de la Uefa publicada el martes, Griezmann presumía que en el pasado se le daba bien la ciudad de Lyon. Nacido en Mâcon, a 80 kilómetros, fue allí donde vio sus primeros partidos importantes, cuando su ídolo era el brasileño Sonny Anderson.



Ya como jugador cuenta que a su familia se le saltaron las lágrimas cuando consiguió un tanto de chilena al Olympique de Lyon, cuando vestía los colores de la Real Sociedad, en una noche de agosto, en el 'playoff' de acceso a la fase de grupos de la Liga de Campeones. La Real Sociedad ganó aquel día 2-0 en el estadio de Gerland, el anterior recinto del Lyon, que fue sustituido por el Parc OL, construido para la Eurocopa de 2016.

Antoine Griezmann celebra su gol. Foto: Reuters

En ese torneo, donde Griezmann fue una de las estrellas, el atacante rubio del Atlético fue el héroe de los octavos de final en Lyon, con dos goles en la segunda parte para remontar ante Irlanda (2-1).



Griezmann lo había avisado. También su compañero en los Bleus Dimitri Payet, que tuvo que ser cambiado a la media hora de juego al resentirse de un problema físico en el muslo. "Griezmann te cambia el partido en un minuto", había dicho Payet en la conferencia de prensa de la víspera del partido.



Y Griezmann se olvidó de aquel penal fallado en la final de San Siro de hace dos años en la Champions. También de sus intentos infructuosos para batir a Portugal en la final de la Eurocopa-2016. El 'Principito', por fin, se convirtió en Rey.



AFP