Se reduce el umbral: quedarían cinco cupos en la Selección para Rusia 

José Pékerman reveló este lunes en la tarde el listado preliminar de 35 jugadores de la Selección Colombia que presentó a la Fifa para el Mundial de Rusia. Un listado del cual saldrán los 23 futbolistas que finalmente irán a la cita mundialista, que empieza el próximo 14 de junio, es decir, en menos de un mes.

De estos 35 jugadores preconvocados, liderados por James y Falcao, ya habría 18 entre los fijos de Pékerman que llegarán al Mundial, si no hay ninguna novedad médica de último momento. Es decir que faltarían solo cinco cupos, que se repartirían entre los restantes 17 futbolistas, para completar los 23.

Si se toma como referencia el pasado Mundial de Brasil 2014, Pékerman llevaría a Rusia a los 3 arqueros (que son obligatorios), 7 defensas, 9 volantes y 4 delanteros, u 8 volantes y 5 delanteros. Es decir que en el arco, en el que están fijos David Ospina y Camilo Vargas, le falta definir un portero, entre José Cuadrado e Iván Arboleda; en la defensa tiene seis fijos: Yerry Mina, Cristian Zapata, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, Santiago Arias y Frank Fabra. Le faltaría un cupo, que podría ocuparlo un jugador que pueda cumplir dos funciones, lateral y central, o incluso de volante. Ahí pelean Stefan Medina, Johan Mojica, Farid Díaz, William Tesillo y Bernardo Espinosa.



En la zona de marca estarían fijos Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Wílmar Barrios y Mateus Uribe. De ser así, no tendrían espacio otros hombres de marca como Jéfferson Lerma (aunque también puede ser lateral y eso le da un plus), Sebastián Pérez o Gustavo Cuéllar. Entre los volantes ofensivos, los fijos son James y Cuadrado. Ahí la pelea por dos o tres cupos es amplia. Por ejemplo, están Giovanni Moreno, Juan Fernando Quintero, Edwin Cardona y Yimmi Chará.



En ataque la lista también abre campo para varias posibilidades. De entrada, aparte de Falcao, Carlos Bacca podría tener su lugar fijo (fue el atacante con más partidos en toda la eliminatoria), al igual que Duván Zapata (su fortaleza física es clave contra un rival como Senegal) y Miguel Borja, quien se ha ganado a pulso un lugar en el equipo. De ser así, irían cuatro delanteros de área. La contienda estaría por el atacante por fuera o extremo (sacando uno de los volantes), entre Luis Fernando Muriel y José Heriberto Izquierdo.



En el caso de Teo Gutiérrez, que no estuvo en la última convocatoria, de ser tenido en cuenta entre los 23 le pelearía el puesto o a Zapata o a Borja.

Los ‘palos’ de Pékerman

En esta preconvocatoria hubo tres novedades inesperadas: la principal es la del portero Iván Arboleda, del Banfield de Argentina, quien a sus 22 años tiene su primera convocatoria a la selección mayor, y justo en la prelista del Mundial. Arboleda ha hecho toda su carrera profesional en Argentina.



La otra novedad importante fue la del volante Sebastián Pérez, jugador de Boca Juniors de Argentina y quien aunque ha hecho parte del proceso de Pékerman, llevaba desde el 2016 sin estar convocado, cuando se lesionó. En todo el 2017 no fue llamado.



La tercera novedad también es de un volante de marca, Gustavo Cuéllar, del Flamengo de Brasil, y quien ha tenido pasos intermitentes por la selección. No estuvo, al igual que los dos anteriores, en la pasada convocatoria para los amistosos contra Francia y Australia, que marcó en gran medida el lineamiento de los 23 que quedarán en la lista final.



Colombia comenzará a reunirse en Bogotá desde la próxima semana y el 25 de mayo se despedirá de la afición en El Campín, antes de viajar a Italia.



DEPORTES