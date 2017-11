Falló la prueba de suplentes en caída de Colombia contra Corea del Sur

Técnicos sacan sus conclusiones del 2-1 en contra de la Selección en el primer amistoso de la gira asiática, que termina el martes contra China. La falta de juego en general y en las bandas en particular, más la baja actuación de los ‘nuevos’, los mayores pecados.

‘Falta gente por los costados’: Luis Fernando Suárez

Colombia no tuvo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, se notó mucho el cambio en la zona de recuperación, no había filtro. Ahí es cuando se nota la valía que tiene Carlos Sánchez en la mitad de cancha. Como alerta se debe pensar en alguien más que pueda ocupar esa posición para un futuro. En las circunstancias de juego se notó que nos hace falta gente por los costados. La alternativa de William Tesillo por la banda no funcionó, es un puesto que no reconoce como propio.



De la mitad para adelante todo mundo criticaba a (Juan Guillermo) Cuadrado cuando estaba, y hoy me parece que por la derecha es importante porque no tuvimos mucha velocidad por esa banda y, además, creo que no hemos podido encontrar ese volante zurdo que complete el cuadro.



Por lo demás, me parece que estos ensayos son necesarios y muy importantes para la confección del equipo en un futuro.

‘Hubo imprecisión y apuro’: Hernán Torres

El ejercicio estuvo bien, esta convocatoria sirve para alimentar el grupo de jugadores y para saber con qué se cuenta de cara a la elección de los 23 para el Mundial de Rusia. En estos momentos no importa el resultado, lo que vale es ver los nuevos jugadores que generalmente no se pueden analizar en el calor de la eliminatoria al Mundial. En el primer tiempo lo que vi mucho fue indecisión y apuro de muchos jugadores, inexperiencia en partidos de Selección y se notó.



Ya en el segundo tiempo, con la entrada de Sánchez, Cardona y Fabra que tienen más bagaje, vienen de proceso en la eliminatoria y conocen más lo que quiere el cuerpo técnico, el equipo mejora. La preocupación por los laterales viene de hace rato porque no salen mucho y el problema no es solo para la Selección sino para todos los equipos porque hay que aprenden a marcar, atacar, hacer las transiciones, eso es de trabajo.

‘Pékerman solo tiene un equipo’: Mario Vanemerak

No fue un gran partido, en el primer tiempo Corea superó a Colombia. Me parece que los jugadores que no venían actuando sintieron el ritmo, no se acomodaron. Pékerman se tuvo que sacar todas las dudas que tenía. En estos partidos va a poner a los que llamó porque le toca, pero él ya debe tener definido el equipo.



Ospina; Arias, Zapata, Sánchez, Fabra; Abel, Sánchez y arriba están fijos James, Cuadrado y Falcao, la única duda pasará por si va Cardona o Chará, pero por ejemplo todos pedíamos a Uribe y demostró que no está a la altura, Zapata no rindió, Tesillo y Medina les cuesta y a Castellanos lo mató el gol. Lo que sí tengo claro es que van a tener muchos problemas si hay lesiones. Yo no soy muy amante de Arias, pero hoy se demostró que está por encima de Medina, Lerma o el que quieran inventar en esa posición.

‘No hay que juzgar a los nuevos’: Juan José Peláez

El experimento es bueno y válido, y un técnico que ha clasificado a dos mundiales tiene el derecho de hacerlo, pero tanto cambio debilita una estructura que es tan frágil. Y hablo de estructura porque, por ejemplo, hacía falta Carlos Sánchez, que es el emblema del equipo, y con Abel Aguilar se complementan uno con el otro. Pero en el partido Aguilar ni marcó ni generó, y eso lo sintieron los de arriba.



No hubo equipo, no hubo sociedades y, lo más preocupante, los laterales, que hoy en el fútbol son muy importantes, no estuvieron. Los laterales ayudan a hacer superioridad numérica en ataque, marcan los centros y ayudan a los volantes. A James le hicieron mucha falta. Este amistoso debe ayudar a no juzgar, la falta de una estructura mató a los nuevos. Los que jugaron de laterales fueron improvisados, y a los de arriba la pelota siempre les llegó sucia y no pudieron desarrollar juego.

‘No pudimos encontrar el fútbol’: José Pékerman

Esperábamos más colaboración de los laterales, para tener mayor fluidez con Uribe y Moreno. Con respecto al orden táctico, podemos tener variantes que hoy no pudimos utilizar y tenemos algunos jugadores que no estuvieron y nos pueden dar el plus en un problema táctico. Fue un partido muy intenso, como lo esperábamos; dos equipos que van al Mundial y algunos jugadores que buscan un lugar.



Hubo mucha intensidad, Corea sacó ventaja con su velocidad y aprovechó sus oportunidades. No pudimos encontrar el fútbol que nos dejara tranquilos en el juego, pero siempre es una experiencia y ya veremos, a partir de lo que vimos, qué cosas se pueden mejorar. Sin duda, no es fácil llegar acá con las diferencias que hay en la adaptación; no es sencillo, no todos los jugadores están al mismo ritmo, entonces las evaluaciones se dificultan. En este momento no hay una valoración de nada porque necesitábamos pasar este primer partido para hacer una evaluación correcta y mirar las situaciones.



