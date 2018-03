Real Madrid dio una lección de jerarquía en la Liga de Campeones

La historia y la jerarquía no se construyen de la noche a la mañana. Requieren años de sufrimiento, de golpes duros, pero también de edificar triunfos y llenar las vitrinas de trofeos. Y eso sí que lo hizo valer el Real Madrid, que desinfló el sueño del Paris Saint-Germain en 180 minutos, los 90 del Santiago Bernabéu, en los que sacó una ventaja de 3-1, y los de este martes en el Parque de los Príncipes, en los que, de verdad, no pasó ningún susto y no vio en ningún momento amenazada la diferencia a su favor.

¿De qué depende construir esa jerarquía? De tener jugadores que marquen diferencia y de un técnico que tenga la inteligencia para saberlos utilizar. Y, otra vez, el francés Zinedine Zidane dio una buena muestra de manejo de grupo, y más bajo presión. La Liga española está prácticamente perdida para el Madrid, a 20 puntos del Barcelona, por lo cual todos los esfuerzos blancos para salvar el año están en la Champions, en la que ayer ya se metieron en cuartos de final y en la que buscan el triplete.



“Hicimos un muy buen partido, muy serio desde del principio. Creo que era importante hacer un partido así, conseguimos ganar en un campo difícil, ganamos en la ida y en la vuelta, así que podemos estar satisfechos”, declaró Zidane al final del partido, al canal Mega.



Fiel en muchas ocasiones a su tridente ofensivo, la famosa BBC (Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo), esta vez Zidane sacó una de esas piezas. También dejó afuera al alemán Toni Kroos. Puso cuatro volantes, dos por la mitad (Casemiro y Kovacic) y dos por las bandas (Lucas Vázquez y Marco Asensio). A los dos extremos no les pesó ni la camiseta, ni el juego ni mucho menos un ambiente absolutamente en contra, que había comenzado, incluso, en la madrugada anterior al partido, cuando un puñado de barrasbravas del PSG llegaron a hacer bulla para tratar de impedir el sueño de los jugadores. Los que se quedaron sin sueño, el de la Champions, fueron ellos...



Vázquez y Asensio, decíamos, fueron claves en este momento dulce del Madrid en medio de una temporada muy complicada, y cuando se juntaron con un experto en este torneo, Cristiano Ronaldo, rompieron el marcador y dejaron prácticamente sentenciada la serie. La jugada del 0-1 comenzó con un túnel de Asensio a Dani Alves. Luego, un pase a Vázquez, quien lanzó un centro pasado, y allá llegó el portugués para meter la cabeza y anotar su gol número 12 en esta edición de la Liga de Campeones. Partido y serie liquidada: quedaban 40 minutos de juego y desde el comienzo del partido no se vería por dónde el PSG iba a hacer dos goles. Ahora, menos con la necesidad de meter tres, y aún menos cuando Marco Verrati se fue expulsado por doble amarilla, a los 66.



El gol de Édinson Cavani, cinco minutos después de la roja de Verrati, fue el único anuncio de un PSG sin alma. Zidane ajustó su equipo con la entrada de Kroos y Bale, los mismos que había dejado afuera, y con ellos en la cancha consiguió el 1-2, anotado por Casemiro, y pudo haber marcado un par más. Y, para el remate del juego, sacó a un agotado pero feliz Asensio, para que entrara Isco.



“He elegido a los once primeros, creo que salió bien, luego los que entraron también con Toni (Kroos), Isco y Gareth (Bale)”, explicó Zidane. “Es una cosa de todos y es así como podemos seguir adelante y conseguir algo. Todos los jugadores son importantes, y es lo que yo miro”, dijo.



“Contentos con la clasificación, pero aún no hemos ganado nada”, agregó, por su parte, Sergio Ramos. Y tiene razón: para el Real Madrid, los cuartos de final apenas son una parte de la tarea. Tendrá un par de semanas para esperar los otros seis clasificados a esta instancia, en la que también está Liverpool (véase recuadro), y el sorteo en el que conocerá a su rival. Por lo pronto, le dio una lección al Paris Saint-Germain: la jerarquía, la historia y los títulos no se compran llenando de números una chequera. Aun en los peores momentos, con la Liga perdida, sigue vivo en busca de una nueva corona europea.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc