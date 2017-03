Orden y eficacia, claves para que Colombia gane en Quito

El último antecedente de la Selección Colombia, más allá de que dejó un saldo a favor de tres puntos, aumentó la sensación de inseguridad alrededor del rendimiento del equipo de José Pékerman. El 1-0 frente a una Bolivia que estrenó cuatro titulares y dejó la base principal reservada en La Paz, para jugar pasado mañana frente a Argentina, prendió las alarmas.



También pasado mañana, también en la altura, pero unos 800 metros más abajo de La Paz, Colombia juega un partido clave, frente a Ecuador, al que supera por un punto en la tabla y que, hoy por hoy, está por fuera de los cupos directos al Mundial de Rusia 2018. ¿Cómo jugar en Quito?



Un jugador histórico de la Selección, Carlos ‘Pibe’ Valderrama, asegura que la presión en este partido es más para Ecuador, que no tiene hoy casilla, que para Colombia.



“Ecuador está de local, está fuera del Mundial. ¡Claro que tiene presión! Nosotros tenemos equipo para poner condiciones en cualquier parte. Los jugadores que tiene la Selección juegan en todos los equipos grandes del mundo, con condiciones y personalidad. Técnicamente somos bien dotados. Hay que atacar. A mí me gusta atacar, pero con orden”, dijo el ‘Pibe’, el jugador con más partidos disputados con la Selección (111, entre 1985 y 1998).



Pedro Sarmiento, también exjugador de la Selección (actuó en 38 partidos, entre 1980 y 1985) y que hizo parte del cuerpo técnico que encabezó Hernán Darío Gómez, cree que en Quito hay que tomar precauciones.

Pablo Armero (izq.) y Cristian Zapata (der.) Foto: AFP

“Ojalá que la Selección fuera capaz de jugar en bloque y atacar en velocidad, algo parecido a lo que hizo en Paraguay. Pero el equipo no se defiende en bloque: lo hace poniendo dos volantes de marca. Depende más de la capacidad individual de los jugadores, cada uno en su posición”, explicó Sarmiento. “Pékerman no se defiende, no es tan conservador. Puede que se transforme en un partido abierto, pero más por parte de Ecuador, que va a atacar. Eso es muy incierto”, agregó.



Cuidado por las bandas

Jaime de la Pava, actual técnico de Cortuluá y quien dirigió la Selección Colombia en el Preolímpico del 2004, cree que el equipo tiene que mejorar mucho con respecto al último partido.



“En Quito hay que ser mucho más eficaces, más efectivos; así no se llegue con mucho volumen, ser más contundentes. Que nuestros hombres ofensivos tengan más claridad en la definición”, señaló De la Pava. “Es un partido para estar muy pendientes de las bandas de ellos. La gran fortaleza de las últimas selecciones de Ecuador es el juego de banda; tienen jugadores potentes, rápidos y con mucho desequilibrio. Los laterales deben estar un poco más atentos”, aseguró.



Con esa misma idea, la de cuidar el ataque de Ecuador por los costados, Sarmiento considera que Colombia volverá a hacer cambios en la alineación.



“Seguramente van a volver Santiago Arias, Juan Guillermo Cuadrado jugará otra vez como volante, es posible que ponga a Carlos Sánchez con Mateus Uribe. Lo que pasa es que Colombia se defiende un poco aislado, muy individual”, dijo.

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores importantes en el ataque. Foto: Archivo AFP/LUIS ROBAYO

En los seis partidos que ha jugado Colombia como visitante en la eliminatoria, obtuvo dos triunfos y un empate. Los dos partidos que ganó, frente a Bolivia (2-3) y Paraguay (0-1), el técnico José Pékerman los jugó con tres volantes de primera línea (véanse gráficos). También hizo lo mismo en Santiago, cuando le empató a Chile 1-1. La fórmula no le funcionó el día de la derrota 3-0 frente a Argentina.



En cambio, frente a Uruguay y Brasil comenzó con solo dos volantes de recuperación: perdió ambos partidos (3-0 y 2-1, respectivamente). En el juego frente a Bolivia, el jueves en Barranquilla, la idea fue otra. Se sacó el resultado, pero el equipo despertó muchas dudas.



“Si jugamos como contra Bolivia, seguramente nos van a ganar. Creo que el equipo tiene que mejorar la eficacia. Colombia jugó la primera media hora con una buena intensidad de juego. Creo que el profesor Pékerman pensó bien la idea de los 11 que colocó: ofensivamente, pensó en agredir y presionar a Bolivia desde el principio. Pero los minutos fueron pasando y el equipo se fue llenando de ansiedad, de angustia, y eso lo aprovecharon los bolivianos”, analizó De la Pava.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: AFP

“En Quito hay que tener un equipo mucho más equilibrado, no sería nada raro que jueguen Arias y Díaz, que son más marcadores. Farid en esa zona se encuentra con Antonio Valencia, así podemos neutralizar mejor el juego de ellos por la banda”, concluyó.



Valderrama cree que la ansiedad ha perjudicado a algunos jugadores claves. “A James lo veo ansioso. Y es normal. ¿Por qué? Porque no viene de jugar, juega un día sí, uno no. Con la calidad que tiene él, es para jugar todos los partidos en el Real Madrid, pero le tocó la dura. Veo que no ha bajado los brazos. No tiene continuidad porque el sistema es diferente. Acá lo veo ansioso de hacer las cosas bien. No lo veo entregado, al contrario”, dijo Valderrama.



Colombia juega con muchos factores en contra: la falta de gol de los delanteros, la altura, la ansiedad. Pero a Quito llega metida entre las cuatro primeras de la eliminatoria. Deberá buscar puntos para mantenerse por encima de Ecuador y comenzar a preparar la recta final del camino hacia Rusia. Nadie dijo que iba a ser fácil.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc