Definidos los rivales de los equipos colombianos en Copa Suramericana

Quedaron definidas las llaves de la primera fase de la Copa Suramericana, cuyo sorteo se llevó a cabo este miércoles en la sede de la Conmebol en la ciudad de Luque, Paraguay.

Deportivo Cali enfrentará a Danubio de Uruguay, comenzando la serie en condición de local y definiendo en Montevideo.



América de Cali se enfrentará Defensa y Justicia de Argentina, arrancando la llave de visitante y cerrando en el Pascual Guerrero.



Independiente Medellín se medirá a Sol de América de Paraguay. Esta llave la comenzará de visitante y cerrará en el Atanasio Girardot.



Jaguares, que debutará en torneos internacionales, enfrentará a Boston River de Uruguay. La llave la inicia el equipo colombiano de local.

San Lorenzo-Atlético Mineiro, Newell's-Atlético Paranaense y Rosario Central-Sao Paulo serán los platos fuertes de la primera fase de la Copa Suramericana 2018.



La Copa Suramericana contará con 54 equipos de los diez países de la Conmebol, 44 de ellos presentes en este sorteo y otros diez que aterrizarán desde la Copa Libertadores 2018. San Lorenzo, el equipo argentino del papa Francisco, primer ganador de la competición en 2002 y campeón de la Libertadores en 2014, chocará con el brasileño Atlético Mineiro, vencedor a su vez de la edición de 2013, en el encuentro más atractivo de una primera fase que aún espera a tres representantes, uno de Chile y dos de Bolivia.



Brasil y Argentina, con seis equipos cada uno, son los países más representados en la competición.



La edición de 2018 arrancará el 14 de febrero y las finales se disputarán el 5 y el 12 de diciembre. El ganador del certamen tendrá un cupo automático en la Libertadores 2019.



Llaves:

(L) Everton (CHI) - Caracas FC (VEN)

Deportes Temuco (CHI) - Estudiantes de Mérida (VEN) (L)

(L) Lanús (ARG) - Sporting Cristal (PER)

Danubio (URU) - Deportivo Cali (COL) (L)

(L) San Lorenzo (ARG) - Atlético Mineiro (BRA)

Guavirá (BOL) - LDU Quito (ECU) (L)

(L) Nacional (PAR) - Mineros (VEN)

Atlético Cerro (URU) - Sport Rosario (PER) (L)

(L) Sol de América (PAR) - Independiente Medellín (COL)

General Díaz (PAR) - Barcelona (ECU) (L)

(L) Sportivo Luqueño (PAR) - Deportivo Cuenca (ECU)

Rampla Juniors (URU) - Universidad de Cajamarca (PER) (L)

(L) Defensa y Justicia (ARG) - América de Cali (COL)

Newell's (ARG) - Atlético Paranaense (BRA) (L)

(L) Chile 1 - Sport Huancayo (PER)

Boston River (URU) - Jaguares (COL) (L)

(L) Rosario Central (ARG) - Sao Paulo (BRA)

Bolivia 3 - El Nacional (ECU) (L)

(L) Blooming (BOL) - Sport Bahia (BRA)

Colón (ARG) - Zamora FC (VEN) (L)

(L) Audax Italiano (CHI) - Botafogo (BRA)

Bolivia 4 - Fluminense (BRA) (L)



DEPORTES Y AFP