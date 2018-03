Sin Cardona ni Cuadrado, las opciones de Pékerman en los amistosos

Edwin Cardona y Juan Guillermo Cuadrado son, en teoría, dos fijos de la Selección Colombia. Estarán, seguramente, en el Mundial de Rusia, pero como ahora no jugarán en los amistosos contra Francia y Australia, el técnico José Pékerman tendrá que explorar variantes en esas posiciones, buscando, además, posibles alternativas, por si las necesita durante la Copa del Mundo.

Como Cuadrado se recupera de una delicada operación de pubis (que genera incertidumbre por su tiempo de incapacidad, ya que no juega desde el 23 de diciembre) y Cardona paga una suspensión (por gestos ofensivos a los jugadores de Corea), y ambos son titulares de la Selección, Pékerman armó una convocatoria con hombres de otras características que le pueden ayudar a suplir esas ausencias, como Juan Fernando Quintero, José Izquierdo, Yimmi Chará, Luis Fernando Muriel y el propio Gio Moreno.



Durante la eliminatoria a Rusia, al DT le tocó buscar esas variantes en momentos coyunturales. Por ejemplo, recién empezó esa etapa, Cardona no era titular; Cuadrado sí, y cuando se ausentó o no fue inicialista, lo reemplazaron con variantes tácticas (tres volantes de marca, como contra Chile) o con Macnelly Torres (quien hoy ya no está), como en los juegos contra Argentina o Brasil, en la primera vuelta.



Las opciones



En el remate de la eliminatoria, la alineación con Cuadrado, James y Cardona se consolidó. Así que si se parte de la idea de que James juega por el centro y que el esquema más común de Pékerman ha sido el 4-2-3-1, tendría que elegir los dos hombres que jueguen por las bandas. Una opción real es la de Muriel, atacante que puede arrancar desde atrás, en ese esquema. Lo hizo en partidos como contra Chile (1-1), en la izquierda, en el que fue figura, con asistencia de gol; o contra Bolivia, en la derecha, cuando Cuadrado fue lateral, aunque Muriel se lesionó y solo jugó 34 minutos.



Otra posibilidad es la de Juan Fernando Quintero, el jugador de River Plate que bien podría reemplazar a Cardona, por la similitud en su juego, o a Cuadrado, ya que él suele desempeñarse mejor como un volante que parte de la derecha hacia el centro (como lo dijo su ex-DT Juan José Peláez, en EL TIEMPO). Quintero podría partir de la posición de Cuadrado, pero con características totalmente diferentes, ya que él no desborda, sino que busca asociarse.



Por la izquierda aparece José Izquierdo como una buena alternativa por Cardona, ya que en su club, el Brighton inglés, juega como extremo por esa zona. Su presencia, en reemplazo de Cardona, también implicaría tener otras características, ya que Izquierdo es más explosivo.



Otro hombre que puede ser clave en estos amistosos, y que como los jugadores anteriores persigue la opción de ir al Mundial, es Yimmi Chará. El volante del Junior puede jugar por el centro o por las bandas, sobre todo por la derecha. Tiene velocidad, desequilibrio y se asocia bien. En la Selección jugó por el centro cuando no estuvo James, en la visita a Venezuela, aunque no brilló. Después se volvió una buena alternativa en el banco: contra Brasil reemplazó a Cardona; y contra Paraguay, a Cuadrado.



Una quinta alternativa es con Gio Moreno, quien tuvo su oportunidad de mostrarse en la pasada gira por Asia, cuando acompañó a James, jugando sobre la banda izquierda contra Corea y China.



Variante táctica



Colombia también podría aprovechar estos partidos, y la ausencia de sus dos hombres claves, para probar alguna variante táctica. Por ejemplo, la que usó en el cierre de la eliminatoria contra Perú, un 4-2-2-2, con dos atacantes (Falcao y Zapata), o como hizo en partidos difíciles de la eliminatoria, con tres volantes de marca y menos hombres arriba.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET