Alemania no pudo con la maldición de defender el campeonato del mundo

El equipo alemán no pudo romper la tradición: desde el Mundial de Corea-Japón 2002 los campeones defensores han comenzado los mundiales con tropiezos e incluso malas presentaciones. Alemania perdió 1-0 contra México, el equipo del colombiano Juan Carlos Osorio, en su debut.



En el Mundial del 2002, los franceses, quienes habían ganado el de 1998, en su casa, fueron derrotados en su primer partido contra Senegal; después, sacaron un empate con Uruguay y terminaron su participación al caer contra los daneses en la fase de grupos.

De otro parte, en Alemania 2006, en condición de campeones, no pasaron de cuartos de final, cuando cayeron contra Francia 1-0.



Para Surafrica 2010, Italia, que defendía su título, no pasó de la primera fase de grupos y solo logró sumar dos empates: con Paraguay y Nueva Zelanda.



En Brasil 2014, era el turno de España el defender su título. No pasaron de la primera fase de grupos al caer 5-1 con Holanda y 2-0 con los chilenos.





EL TIEMPO.COM

Con información de El Universial, de México.

GDA