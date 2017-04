Suenan aires de revancha en duelo Juventus-Barcelona

Suenan aires de revancha. Derrotado ante el Barcelona en la final de Champions en 2015, la Juventus de Turín del gran Gianluigi Buffon se reencontrará el martes con Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez en la ida de los cuartos de final.



Buffon, de 39 años, recuerda en su retina cómo su equipo sucumbió por 3-1 en Berlín ante la 'MSN', imparable hacia el triplete logrado por el Barça esa temporada.

Mucho antes el guardameta italiano vivió, en cambio, la eliminación de los azulgranas en los cuartos de final de la Champions ante la 'Vecchia Signora' en 2003.

Precisamente, Buffon pasó a ser el sábado el segundo futbolista en la clasificación de partidos más disputados en la Serie A con 616, frente a los 641 de Paolo Maldini.



El arquero, que también cumplió su partido 1.000 hace varias semanas en todas las competiciones disputadas, espera poder conquistar el máximo trofeo europeo a nivel de clubes antes de retirarse.



La Juventus afronta la eliminatoria con el Scudetto casi en su bolsillo, pero también con la sensación de que las distancias se han acortado con el Barcelona.

'Más humanos'

“Ellos son los mismos más o menos, mientras que nosotros hemos cambiado mucho. Nuestra confianza en nosotros, sobre todo, ha aumentado muchísimo", declaró el sábado el técnico turinés Massimiliano Allegri.



"Más humanos", titulaba también el lunes el diario italiano 'La Stampa' con un foto de Messi y Neymar. La derrota del Barça este sábado en el campo del Málaga (2-0) le puede dar a los hombres de Allegri una idea, siquiera remota, del plan de juego a ejecutar.



Para el técnico, sin embargo, ese partido "no se puede tomar en cuenta", ya que "cuando tienes jugadores como Messi, Neymar o Iniesta no sueles perder muy a menudo".



Los pupilos de Luis Enrique tendrán que salir mucho más concentrados en el Juventus Stadium para no repetir la debacle frente al París SG en el Parque de los Príncipes (4-0) que, no obstante, consiguieron solventar (6-1 en el partido de vuelta).

Pero, como dice el defensa de la Juve Leonardo Bonucci, "ningún club italiano no habría encajado seis goles esa noche".



Además, el conjunto italiano ha demostrado una labor defensiva impresionante a lo largo de la Champions, con tan solo dos goles en contra en los ocho encuentros disputados.



Paradójicamente, el 4-2-3-1 incrustado en la estrategia de Allegri lleva al equipo a ser mucho más peligroso ofensivamente, aunque el entrenador advirtió que "hay que ganar, el espectáculo está en el circo".

'No quiero ser el nuevo Messi'

Los Buffon y compañía sufrirán para parar al trío infalible del Barça, con ganas de resarcirse y mejorar su imagen, dañada tras perder ante el Málaga de Michel. Sin embargo, Messi puede tener momentos de genialidad como contra el Sevilla con un doblete o pasar desapercibido, como contra los malagueños, aunque no es habitual.



La expulsión por protestar de Neymar en Málaga, que contribuyó a la derrota, puso bajo el ojo del huracán su actuación frente a la Juventus. Neymar, que podría perderse el clásico contra el Real Madrid el próximo 23 de abril, intentará mostrar su calidad como sí exhibió en la remontada ante el París SG.

Luis Suárez, atacante del Barcelona, participa en una sesión de entrenamiento, previo al duelo contra el Juventus FC, en Turín. Foto: EFE

El reencuentro entre Luís Suárez y Giorgio Chiellini, después de que el uruguayo mordiera al italiano en el Mundial de Brasil de 2014, estará bajo los focos de atención también.



No obstante, el duelo entre los argentinos Messi y Paulo Dybala será otro aliciente en el choque. Incluso, Messi llegó a decir que ve a Dybala como su sucesor.

La gente tiene que entender que yo no soy Messi. Yo soy Dybala, y entiendo que haya comparaciones, pero yo quiero ser Dybala y no el nuevo Messi FACEBOOK

TWITTER

"La gente tiene que entender que yo no soy Messi. Yo soy Dybala, y entiendo que haya comparaciones, pero yo quiero ser Dybala y no el nuevo Messi. Soy Dybala y voy a tratar siempre dar lo mejor de mí para mi equipo y mi selección. Messi hay uno solo, como solo hubo un Maradona", subrayó el argentino de 23 años en una entrevista concedida a 'El Mundo Deportivo'.



Alineaciones probables:

Juventus Turín: Buffon - Dani Alves (o Lichtsteiner), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (o Asamoah) - Khedira, Pjanic - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain. DT: Massimiliano Allegri (ITA)

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Mascherano, Iniesta (o André Gomes) - Messi, Suarez, Neymar. DT: Luis Enrique (ESP)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)



AFP