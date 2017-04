‘Bauza es el DT, tiene contrato': Presidente de la AFA

En entrevista con La Nación de Argentina, el presidente de la Asociación del Fútbol de ese país, Claudio Tapia, advirtió que el técnico del seleccionado, Edgardo Bauza, tiene un contrato firmado y que nadie ha hablado con Jorge Sampaoli, quien ha sobado duro para reemplazar a Bauza.

“Bauza es el DT de la selección argentina. Tiene un contrato firmado. Nosotros nos vamos a reunir con él. Aún no pude. Sí lo hice con los jugadores antes del partido contra Chile, pero todavía no era presidente. Llevo apenas tres días. Esta semana me reuniré con Bauza, el miércoles o jueves, para charlar, para analizar todo en conjunto. No fuimos parte de su elección, tampoco sé su pensamiento ni su idea. Una vez que charlemos analizaremos los pasos a seguir”, señaló el dirigente.



Tapia sabe que hay una necesidad en el seleccionado argentino, pero advirtió que Bauza no tiene tiempo suficiente para trabajar.



“Los contratos siempre hay que respetarlos. Nosotros tenemos una necesidad y una urgencia que es la que tiene toda la gente. Todos queremos que la selección juegue bien y gane, que se clasifique de la mejor manera y jugar bien el Mundial. Pero hay que ser consciente de que los DT no tienen el tiempo de trabajo suficiente. El partido con Chile fue el jueves y el plantel recién se completó el martes anterior. La eliminatoria sudamericana es muy difícil. Todos nos quieren ganar”, aseguró a La Nación.

Edgardo Bauza, técnico de Argentina Foto: AFP



El nombre de Jorge Sampaoli como reemplazo de Bauza ha sonado duro en los últimos días, pero Tapia salió al paso de esos rumores.



“Sampaoli está en España y la selección tiene un técnico, que es Bauza y es exitoso. Hay que respaldarlo y escucharlo. No hablé con él, pero entiendo que tiene las fuerzas y las ganas necesarias para seguir. No conozco mucho a Sampaoli, pero en Chile hizo un gran trabajo y le dio identidad a esa selección”, precisó. Y agregó: “Nadie puede llamar a otro DT mientras hay otro en el cargo”.



Sobre la sanción de la Fifa de cuatro partidos sobre Lionel Messi, el presidente de AFA señaló que están laborando sobre el tema, con el fin de que se le rebaje la suspensión.



“Es algo en lo que tenemos que trabajar. Estamos armando un equipo de abogados para asesorarnos y trabajar para reducirle la sanción. Cuando Messi no está, la selección siente mucho su ausencia. Podemos decir si es justa o no, pero la sanción existe y hay que tratar de que la Fifa le reduzca la pena”, aseguró.



REDACCIÓN DEPORTES