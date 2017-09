Federación advierte que aún no hay boletas para Colombia vs. Paraguay

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este jueves que aún no ha puesto a la venta la boletería para el partido entre Colombia y Paraguay de la fecha 17 de la eliminatoria a Rusia, el próximo 5 de octubre en Barranquilla.

"La Federación Colombiana de Fútbol advierte a la opinión pública e interesados en boletas para el partido Colombia vs. Paraguay del 5 de octubre de 2017, que no se han puesto a la venta las entradas para este partido, por lo que se pide a los aficionados que no compren boletas en ningún portal de internet que supuestamente las está ofreciendo", dice el comunicado de Colfútbol.



Esta vez las boletas no serán operados por la firma habitual, que fue sancionada por irregularidades en la venta de entradas para el partido Colombia vs. Brasil.



"Toda boleta que se esté ofreciendo en este momento, es un fraude. La FCF anunciará de forma oportuna el nombre del comercializador autorizado y los canales de compra y distribución de las mismas", agrega el comunicado.

entre este jueves y viernes se conocerá el nuevo proveedor de boletería tras la sanción a TicketShop por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Todo indica que el elegido para la venta será Tuboleta.



DEPORTES

CON INFORMACIÓN DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL