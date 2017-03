‘Si hago goles, la Selección sigue abierta’: Adrián Ramos

Luego de recibir el alta médica por una molestia muscular sufrida la semana pasada, el atacante colombiano Adrián Ramos está listo para afrontar un juego especial, y muy esperado por él, contra el Barcelona, este domingo en la Liga de España.



Si el entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, lo cree conveniente, Ramos jugará su primer partido contra el cuadro catalán. Hasta la fecha, el delantero ya ha disputado ocho encuentros en España, en los que ha anotado dos goles y ha registrado más de 600 minutos sobre el césped.

Tras su paso por el Borussia Dortmund alemán, Ramos fue cedido al Granada, al que llegó como refuerzo estrella para ayudarle al equipo a huir del descenso. En entrevista, el atacante habló de este partido, de su presente y de su deseo de volver a la Selección.



“Me siento bien porque vamos por un buen camino, y espero llegar en el mejor estado de forma posible”, comentó Ramos antes del enfrentamiento contra el Barcelona, en el que su equipo será local.



El colombiano, quien no tuvo la oportunidad de jugar en el partido del Granada en el Camp Nou, porque aún estaba en el fútbol alemán, tiene ahora la oportunidad de enfrentar al vigente campeón de la Liga Española y que lucha en un mano a mano con el Real Madrid en la punta de la tabla. Ramos considera que pueden dar una sorpresa.

“Si somos directos, podemos hacer mucho daño al Barcelona; nosotros somos rápidos adelante y ellos atrás no están muy fuertes”, dijo el colombiano.



Son muy pocos los futbolistas que pueden presumir de haberle marcado gol al Barça; sin embargo, Ramos piensa primero en la victoria de su equipo, por delante de un tanto suyo: “Si marco y ganamos, estaría muy feliz, pero prefiero no hacer gol y que gane el equipo, porque necesitamos los puntos”, dijo, consciente de que el Granada está en zona de descenso.



Uno de los alicientes más positivos que tiene el Granada es que Messi no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Un alivio para Granada y para el colombiano. “Leo es capaz de acabar con cualquier defensa. Ha marcado una época con sus éxitos”, dijo.

Adrián Ramos, delantero colombiano. Foto: Archivo/EFE

Los dos meses que lleva en España le han servido para reafirmarse en su deseo de seguir en Europa, aunque su paso por el Granada es transitorio porque su camino seguiría en el fútbol chino, ya que el club Chongqing Lifan, que desembolsó 12 millones de euros por su traspaso, lo espera al final de temporada.



“Sin duda es una de las tres ligas más importantes del mundo, puesto que en ella están varios de los mejores del mundo, como son Messi y Cristiano. Ambos son insaciables porque no se cansan de ganar y siempre marcan la diferencia. Me encantaría seguir acá porque estoy bien y he vuelto a jugar”, dijo el atacante, que salió del Dortmund tras perder continuidad.



El delantero del Granada se muestra muy contento cuando habla del progreso que supone para Colombia que cada vez haya más jugadores en Europa: “Es una alegría que el fútbol colombiano se expanda, es el resultado de buenos años de trabajo”, dijo, y agregó: “La intensidad del fútbol colombiano es más pausada en comparación con las grandes ligas europeas”.

No olvida la Selección

Ramos no pierde la esperanza de regresar a la Selección Colombia. No ha sido convocado desde marzo del 2016, cuando tuvo 12 minutos de juego frente a Argentina, en la eliminatoria. Ha pasado un año sin volver. “Siempre y cuando haga goles sé que la puerta de la Selección estará abierta. Sería un sueño regresar, no hay duda de que para todo jugador debe ser un tremendo orgullo que Pékerman lo convoque”.

Adrián Ramos, delantero colombiano. Foto: Archivo AFP

Ramos tiene 31 años y en este momento confiesa que algún día le gustaría regresar al fútbol colombiano, al América, donde se formó. “Cuando hablo de América, lo hago como hincha que le tiene mucho amor. Espero volver a jugar allá, me haría muy feliz”.



EDUARDO CORNAGO

Para EL TIEMPO

Madrid (España)