Adrián Ramos, baja en la convocatoria de Granada por lesión

04 de abril 2017 , 08:34 a.m.

El delantero colombiano Adrián Ramos es baja de última hora por lesión en la convocatoria del Granada para el partido que le medirá el miércoles con el Deportivo, en la que tampoco han entrado los centrales David Lombán y el uruguayo Gastón Silva, que fueron titulares el pasado domingo contra el Barcelona.



El entrenador granadinista, Lucas Alcaraz, ha ofrecido una lista de diecinueve futbolistas después del entrenamiento que los rojiblancos han completado este martes en su ciudad deportiva.

Faltan en la citación el medio nigeriano Uche Agbo por sanción, mientras que por lesión no entran el extremo marroquí Mehdi Carcela-González, el medio griego Panagiotis Kone ni Adrián Ramos, que no fue titular frente a Barcelona al no estar al cien por cien en el plano físico, pero que sí jugó gran parte del segundo tiempo.



Alcaraz ha dejado fuera por decisión técnica a los centrales David Lombán y Gastón Silva, ambos tras ser titulares frente al Barça, al centrocampista esloveno Rene Krhin y al extremo maliense Aly Malle.



Regresan a la lista con respecto al último choque el delantero argentino Ezequiel Ponce, el central portugués Rubén Vezo, el lateral francés Franck Tabanou, el central camerunés Martin Hongla y el extremo israelí Omar Atzili.



EFE