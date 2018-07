Punto por punto, así está la continuidad de Pékerman con la Selección

La confirmación de la salida de Jorge Sampaoli de la Selección Argentina puso a correr los rumores sobre su reemplazo. El diario Olé, en su portada, aseguró que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quiere darle la dirección general de las selecciones a José Pékerman, y que él sea quien ponga el nombre del técnico del equipo de mayores. Así está el panorama de la posibilidad de que Pékerman siga en Colombia o acepte esa oferta de su país.

1. EL TIEMPO conoció que, hasta hoy, no se ha presentado ningún acercamiento formal de la Asociación del Fútbol Argentino para contar con los servicios de Pékerman. Si la idea existe, no se le ha hecho oficial al cuerpo técnico que estuvo en los dos últimos mundiales con la Selección Colombia.



2. Hasta ahora, no ha habido tampoco ninguna reunión entre Pékerman y la Federación Colombiana de Fútbol para hablar sobre su continuidad al frente de la Selección.



3. EL TIEMPO supo que, ante el posible interés de la AFA por Pékerman, el cuerpo técnico estaría esperando un pronunciamiento público de la Federación Colombiana de Fútbol en torno a un interés sobre su continuidad. En los próximos días .



4. Varias veces, en los pasillos de la Federación Colombiana de Fútbol, se ha mencionado la siguiente frase: “El éxito no se discute y lo bueno no se cambia”. En ese orden de ideas, la idea es mantener el proceso, con Pékerman o sin él. Están prácticamente descartados varios nombres que han sonado en los medios en los últimos días: Juan Carlos Osorio, Ricardo Gareca, Hernán Darío Gómez y Daniel Passarella. No ha habido ningún tipo de acercamiento con ninguno de ellos. Tampoco se ha pensado en dejar a Néstor Lorenzo como la cabeza de la Selección en caso de que Pékerman decida no seguir.



5. Varios jugadores son partidarios de la continuidad de Pékerman en la Selección. "Es el entrenador de todos nosotros y queremos que siga. Ha hecho un gran trabajo y se merece seguir en una gran selección como ésta", dijo Luis Fernando Muriel, en la zona mixta en Kazán, una vez la Selección fue eliminada por Inglaterra. Pero otros ya lo dijeron con más cabeza fría, tras asimilar la eliminación. “Nosotros pensamos que el profesor Pékerman va a seguir en la Selección. Eso es algo muy importante, porque es algo que hemos iniciado. Con Pékerman pudimos ir a dos mundiales. Es un padre para nosotros, así que muy agradecido por lo que ha hecho por nuestro país, declaró la semana pasada Juan Guillermo Cuadrado, en un acto particular en Bogotá.



6. Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que no es cierto que la continuidad de Pékerman esté ligada a la salida de Pascual Lezcano, quien en el organigrama para el Mundial figuró como manager del cuerpo técnico. También afirmaron que no es verdad que Lezcano haya pedido o sugerido algún empresario o algún grupo de personas para la realización de partidos amistosos de la Selección Colombia.



7. En declaraciones al diario As, dos de los referentes de la Selección, Radamel Falcao García y Santiago Arias, defendieron la labor de Lezcano. “Pascual es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro día a día y poder mantener nuestra organización al más alto nivel deportivo. Además muy querido por los jugadores”, dijo Falcao. Y Arias agregó: “Vela por los intereses de todos los jugadores. Es dentro de nosotros muy importante”. Incluso, durante el Mundial, los jugadores le celebraron el cumpleaños a Lezcano con un asado en Kazán.



8. Las funciones que cumple Lezcano corresponden a lo que sería un director deportivo de la Selección, un cargo que no existía. Al estar pendiente de muchos aspectos alrededor del equipo, su insistencia no le ha caído bien a algunos funcionarios de la Selección y se especula que tampoco a algunos directivos, que no lo ven con buenos ojos y le han generado algunas antipatías.



9. No es cierto que Pékerman y su cuerpo técnico hayan firmado, desde noviembre del año pasado, un contrato con una selección asiática. Al no existir eso, le abre las puertas tanto a la renovación con Colombia como a un posible interés de Argentina, que oficialmente aún no existe.



10. Tal como están las cosas, el panorama actual parece una medición de fuerzas y un peso y contrapeso para la negociación de un nuevo contrato, tal como ocurrió hace cuatro años, cuando, incluso, versiones de prensa aseguraron que Pékerman había pedido hacerse cargo de todas las selecciones de Colombia, algo que no fue cierto. La “manifestación pública” que estaría esperando Pékerman se analiza más como una carta de presión para poder negociar en otros términos y valores, sea con Colombia o con Argentina.







