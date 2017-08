Abogados de Neymar dicen que su contrato no incluye derechos de imagen

Los abogados de Neymar afirmaron hoy en Sao Paulo que el contrato que vincula al jugador con el París Saint Germain (PSG) no incluye la cláusula de derechos de imagen, que seguirán siendo administrados por el deportista.

No fue necesario hacer ningún gran cambio por los problemas pasados porque el contrato es simple FACEBOOK

TWITTER

"No fue necesario hacer ningún gran cambio por los problemas pasados porque el contrato es simple. No hay derechos de imagen, sólo un contrato de trabajo que regula la relación patrón-empleado", dijo el abogado Gustavo Xisto, encargado del área civil y de contratos de Neymar.



Explicó que "el contrato estándar, que sigue la ley francesa, que es muy rígida y no permite los derechos de imagen. Es 100 % salario", sobre un contrato de transferencia que llegó a los 222 millones de euros (unos 261,9 millones de dólares).

Según los abogados del jugador, el PSG tendrá que hacer una negociación separada para utilizar la imagen del delantero brasileño en cualquier campaña publicitaria, diferente de la condición que él tenía en el Santos y el Barcelona, sus anteriores clubes y que la explotaron con fines comerciales.



Los derechos de imagen de Neymar son administrados por NR Sports, empresa de los padres del delantero. "Por suerte, fuimos para un lugar en el que la ley no permite esas divagaciones", resaltó Xisto, para quien los problemas fiscales de Neymar, como el que tiene ante el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) ya no deberán preocupar más al deportista.



De acuerdo con el abogado, Neymar tendrá que pagar una multa por un valor 70 % inferior del valor total del proceso, calculado en 250 millones de reales (unos 78,7 millones de dólares), apuntados por el ente regulador.

Según esa premisa de los abogados, que cuestionan el valor de la multa, Neymar deberá pagar una multa de ocho millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) y se "librará de los problemas" fiscales en su país.



Para el CARF, las empresas NR Sport & Marketing, N&N Consultoria Esportiva y N&N Administração de Bens, vinculadas a la familia del jugador, explotan derechos de imagen y sirvieron para evadir tributos fiscales, debido a que el impuesto de renta para persona jurídica es del 17 % y para física del 27,5 %.



Los abogados alegan que las empresas son de familiares de Neymar y no del delantero de la selección brasileña. "El CARF analizó la defensa con imparcialidad y llegamos ahora, en nuestra visión, al fin del proceso ", aseveró el abogado Marcos Neder, que representa a Neymar en la acción por el supuesto crimen fiscal.





EFE