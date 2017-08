Al último de la eliminatoria hay que ganarle (opinión)

Cuando Colombia visita a Venezuela, suele comenzar perdiendo en el camerino. Lo que pasa es que ese rival asume este partido como una batalla nacional, y pone, vaya como vaya en la tabla, tres refuerzos de lujo: honor, pundonor y orgullo. Sus jugadores no parecen 11, sino miles. Y así nos complican y nos ganan.

Ese es el peligro que corre Colombia en su visita a Venezuela este jueves: los antecedentes nefastos. Pero ya está bueno de tropezar allí. Este es un partido que Colombia ya no puede perder, como le pasó en las dos últimas eliminatorias. Este es el partido para poner medio pie en el Mundial. Toca ganarlo.

No es optimismo ni exceso de confianza, es realidad, es fútbol. Como es realidad –y fútbol– pensar que contra Brasil se puede perder. A ese juego sí toca ponerle optimismo –y veladoras–; al de Venezuela, lógica: Colombia es el segundo de la tabla con 24 puntos y Venezuela es el último, con 6. Colombia va con sus estrellas –menos James– y ellos están en pleno recambio, con siete juveniles del equipo Sub-20 que fue subcampeón mundial. Además, ellos solo han ganado una vez de local, y Colombia de visitante ya venció a Bolivia, Ecuador y Paraguay, ah, y le empató a Chile.



Decimos que es un tema de realidad, y por eso, basta con detallar el recorrido de Venezuela hasta el momento en condición de local: 8 partidos disputados y 4 derrotas. Solo logró sacar empates contra Paraguay, Argentina y Perú. Solo le ganó a la débil Bolivia. Ha mejorado desde la llegada del DT Dudamel, pero Colombia no puede ser el triste rival que vaya a perder allá, como siempre. Esta vez no.



Que ahora sean los antecedentes los que se queden en el camerino. Si ellos parecen 1.000 en la cancha, en Colombia también deben multiplicarse. Y en ese choque de pundonores y orgullos –que ambos los tienen– debe ganar el mejor fútbol, el de Colombia, porque al último hay que ganarle.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

90 MINUTOS

Twitter: PabloRomeroET