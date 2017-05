‘A James le ha faltado un poquito de paciencia’: Edwin Congo

Edwin Congo, exjugador del Real Madrid y otros equipos en España, se refirió a la situación que ha vivido James Rodríguez los últimos meses en el equipo merengue.

En medio del programa de televisión “El Chiringuito de jugones”, Congo aseguró que “James ha estado a la altura del equipo, le ha faltado un poquito de paciencia, hay muchos jugadores con mucha calidad, es el mejor club del mundo. Es normal que quiera jugar pero hay que pensar en las circunstancias.El exjugador indicó que el ‘10’ es víctima del planteamiento táctico que llegó a imponer el técnico Zinedine Zidane a su llegada al club. “Yo creo que el Madrid tenía una forma de jugar totalmente diferente a cuando llegó Zidane pero James es útil y le falta mucho por dar al Real Madrid”.

Congó dejó claro que le recomendaría al James “quedarse en el Madrid, él tiene mucho por dar”.



De su experiencia en el Real Madrid, Congo dijo que “no tenía la experiencia, se necesitaba mucho más para competir con los Raúl, Morientes, Anelka… En Colombia era conocido pero en España no me conocía nadie”.



Así mismo, aseguró que “el Real Madrid me lo dio todo, no pude demostrar en el club, pero me trajo a España, yo no sería quien soy si no hubiera ido al Real Madrid”.



DEPORTES