A Colombia aún le cuadran las cuentas para ir al Mundial

La victoria de Paraguay frente a Ecuador (2-1) y el sufrido triunfo de Argentina frente a Chile (1-0) volvieron a apretar la tabla de la eliminatoria y cambiaron, por ahora, el ‘número mágico’ para conseguir la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Ahora, la proyección para obtener cupo directo es de 29 puntos. La del quinto puesto, la del repechaje, se mantiene en 28 unidades.



En ese orden de ideas, Brasil ya estaría asegurado en el Mundial, salvo una hecatombe: le lleva siete puntos al segundo, Uruguay, y 10 al cuarto, Ecuador, y al quinto, Chile. De ahí para abajo, entre los uruguayos y Paraguay, séptimo con 18, hay un trancón de seis equipos en un rango de cinco puntos...



En los últimos tres lugares de la tabla, las opciones son nulas. Perú tendría que ganar todos los partidos para hacer 30, entre ellos, tres jugando como local. Y hace rato que Bolivia y Venezuela están pensando en Catar 2022.



Hoy, el cuarto, que es Colombia, tiene 21 unidades, el 53,8 por ciento de los puntos disputados. Si ese porcentaje se mantiene, la proyección es de 29, lo cual la obliga, en la práctica, a ganar los dos partidos como local y a sacar al menos dos puntos en los tres partidos que le quedan como visitante para llegar a esa cifra. Por eso, un triunfo frente a Ecuador el martes en Quito sería clave en las aspiraciones de clasificación.



La historia no ayuda



Ecuador no es, precisamente, la plaza más favorable para la Selección en la eliminatoria. Ha jugado ocho veces en ese país y solamente ganó una: el 9 de octubre de 1996, 0-1, con gol de Faustino Asprilla.



De resto, Colombia sacó cuatro empates como visitante y perdió tres veces, la última de ellas cuando José Pékerman estaba recién llegado al banco de la Selección (1-0, el 10 de junio de 2012).

En los últimos minutos, y de penal, James convirtió el único tanto con el que Colombia le ganó a Bolivia. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Un aspecto que puede cambiar el panorama para todos en la eliminatoria es la cantidad de “duelos directos” que quedan en las cinco fechas que faltan. El martes, aparte de Ecuador vs. Colombia, hay un Brasil vs. Paraguay que podría cambiar otra vez el panorama. Y en la fecha 15, que se jugará el 31 de agosto, están Brasil vs. Ecuador, Chile vs. Paraguay y Uruguay vs. Argentina.



Más de uno estará haciendo fuerza para que los pentacampeones del mundo sigan ganando y cabalgando la eliminatoria, porque, aparte de esos dos juegos, también tendrá que jugar contra Chile en casa...



Colombia, en cambio, tiene dos partidos frente a equipos ya eliminados: ese 31 de agosto enfrentará como visitante a Venezuela y en la última fecha enfrentará a Perú en Lima, el 10 de octubre. Los dos juegos que le faltan como local son durísimos: frente a Brasil, el 5 de septiembre, y contra Paraguay, el 5 de octubre, aunque a lo mejor este último ya llegue sin opción de clasificar.



Primero lo primero: así como se exigió una victoria frente a Bolivia, es clave sacar puntos en Quito el martes para comenzar a respirar con calma.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc