Alexis Mendoza descartó ser el técnico de Ecuador

03 de abril 2017 , 10:46 a.m.

El estratega colombiano Alexis Mendoza afirmó que lo dirigentes del fútbol ecuatoriano no se han reunido con él y dijo que el cargo de seleccionador nacional de ese país no le interesa.



Según el diario El Comercio de Ecuador, Mendoza, quien es el técnico de Independiente del Valle, declaró que no ha tenido ningún acercamiento con los directivos para dialogar sobre su posible llegada a la dirección técnica del combinado nacional, en reemplazo de Gustavo Quinteros.

En la publicación, Mendoza, quien ya fue asistente cuando el técnico del seleccionado ecuatoriano era Reinaldo Rueda, dijo que el cargo no le interesa por ahora y que seguirá al frente de Independiente del Valle.



“Tengo un contrato firmado con el club y además les di mi palabra... Lo más sano para la Selección es que Quinteros continúe en el cargo", dijo Mendoza.



Quinteros, por su parte, también le dijo a El Comercio que seguía firme al frente del equipo nacional, que busca la clasificación al Mundial de Rusia 2018.



“No interesa nada más que los próximos partidos donde hay que ganar tres de los que quedan para clasificarnos”, precisó Quinteros, quien se reunirá este lunes con los miembros de la Comisión de Selecciones.



Ecuador ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones de la eliminatoria suramericana con 20 puntos y en los últimos 10 partidos solo ha ganado ocho unidades, lo que ya preocupa en el país.



