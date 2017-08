Yimmi Chará sacude la Liga para volver a la Selección Colombia

Yimmi Chará estaba jugando en una liga fuerte, como la de México, y decidió volver al fútbol colombiano para brillar. En ese retorno, en solo siete partidos que van de la Liga, ya ha marcado mucha diferencia. Ha sido pieza fundamental en la campaña del Junior, por sus goles y su desequilibrio. Es el jugador del momento en Colombia, y por eso es una alternativa para la Selección de José Pékerman, quien estará revelando la próxima semana su convocatoria para los partidos contra Venezuela y Brasil de la eliminatoria ¿Tendrá cabida?

El debate está abierto. Si Pékerman decide llevar a quienes mejor estén en el fútbol local, pues Chará es una alternativa indiscutible.

Ha jugado los siete partidos de la Liga con el Junior y en todos ha brillado. Ayer confirmó su momento estelar con un par de goles en el triunfo contra Envigado (2-0), como para terminar de convencer a los escépticos, si es que aún los había. Además, es el actual goleador del campeonato, con seis tantos.



Pékerman ya tuvo a Chará una vez: fue en el 2014, cuando jugaba en el Deportes Tolima y lo citó dos veces, para los partidos amistosos que jugó la Selección contra Eslovenia y El Salvador, aunque fue suplente y solo tuvo 35 minutos de juego. Es decir, no brilló. Ahora, después de su paso por el fútbol mexicano y a sus 26 años, la Selección se le vuelve a aparecer en el horizonte. Si se le da, hay inquietudes: ¿dónde lo podría aprovechar Pékerman? ¿A quién sacrificaría? ¿Iría para ser suplente?



Chará es un jugador sin posición fija. Puede jugar de mediapunta, pero también de extremo, sobre todo por la derecha, o en el centro del campo, con incidencia por todo el frente de ataque (ver mapa de calor). Esa es su gran virtud, sobre todo cuando no es muy claro a quién podría pelearle el puesto en la Selección, en zonas donde están James, Cuadrado, Cardona...

Los técnicos que lo ven y lo sufren fecha a fecha reconocen su momento, como Luis Fernando Suárez, el DT de Equidad, de experiencia mundialista y en eliminatorias y quien ve viable el llamado de Chará a la Selección en este instante: “Creo que los buenos momentos de los buenos jugadores se deben aprovechar. Yimmy es un excelente jugador y está en un momento dulce”, dijo el técnico, que ya padeció a Chará en la primera fecha, cuando su equipo cayó 3-0. Ese día Chará les hizo un gol.

Para Suárez, si Chará va a la Selección tiene que jugar cómo lo hace habitualmente en el Junior. “Allí juega de mediapunta o de extremo por la derecha. A mí me gusta más por la derecha”, dice.

El actual DT de Chará es Julio Comesaña, quien ha recalcado que él juega de extremo o detrás del ‘9’, y recientemente destacó todas sus virtudes: “Algo que no conocía de él es la manera como se mueve en la cancha, como conoce los espacios, como los fabrica para él y para los compañeros. Siendo un jugador de cambio de ritmo, recibe el balón y sabe manejar los tiempos. Puede jugar de ‘8’ de mediapunta, detrás del ‘9’, de extremo por la derecha”, dijo a EL TIEMPO.



Hoy, al ser consultado nuevamente, guarda prudencia por esa eventual convocatoria. “No sé si debería ser llamado. Eso solo lo sabe Pékermán de acuerdo con sus necesidades. No tengo dudas de que tiene la condición para estar en una selección. A veces no hay espacio porque hay otros jugadores”, dice.

Así las cosas, en la eventualidad de que Chará sea llamado por Pékerman, podría aportarle en esa posición de extremo que el DT de la Selección siempre está explorando, como cuando ha llamado a Orlando Berrío, a Jonathan Copete o, recientemente, a José Izquierdo. Chará encaja en ese perfil, que podría ser usado en el esquema 4-2-3-1, el más habitual de la Selección, para explotar su velocidad, su gambeta y su cambio de ritmo. Sin embargo, la derecha es la zona de Cuadrado –quien al parecer ya superó un molestia física– y el centro, la de James, quien se recupera de una lesión muscular.



Pero Chará también podría encajar en la Selección en un esquema 4-2-2-2, en el que sea un segundo delantero, aunque arrancando de atrás, como lo hace en Junior ante la ausencia de Teófilo Gutiérrez. También podría ser una gran alternativa para rematar los partidos o como una eventual solución, pues, si algo tiene Chará es desborde, gambeta y gran panorama. Y además, ya tiene más experiencia. Por algo es el jugador del momento en Colombia.





