Yeison Gordillo, la figura del clásico capitalino

Así jugó Millonarios



Nicolás Vikonis: tuvo buenas atajadas, pero estuvo flojo arriba. Cinco

Jaír Palacios: no pudo proyectarse. En marca cumplió. Cinco

Matías de los Santos: tuvo más buenas que malas, buen debut. Cinco

Andrés Cadavid: flojo, le falta de ritmo. Cuatro

Felipe Banguero: el mejor de la defensa, hizo cierres vitales. Seis

John Duque: muchas faltas, fue intenso, pero sin distancia. Cinco

Henry Rojas: impreciso, lejos de su nivel. Cinco

Mackalister Silva: sin visión, no condujo. Cuatro

Maximiliano Núñez: un misterio por qué estuvo todo el partido. Cuatro

Santiago Mosquera: jugó su peor partido. Nunca entendió que los de azul jugaban con él. Tres

Dúvier Riascos: torpe, lento, no define. Cuatro

Así jugó Santa Fe

Leandro Castellanos: sacó una pelota que era gol. Buen partido. Seis

Víctor Giraldo: hizo la asistencia del gol. En defensa cumplió. Seis

Javier López: con presencia controló varios ataques del rival. Cinco

William Tesillo: casi hace gol. La defensa del equipo es suya. Seis

Dairon Mosquera: le falta salir más en ataque, bien en marca. Cinco

Juan Roa: entregó varios balones mal que generaron peligro. Cinco

Yeison Gordillo: pega, raspa, ataca, defiende; el mejor, lejos. Siete

Baldomero Perlaza: otro guerrero del tridente del medio. Gran juego. Seis

John Pajoy: aportó en ataque, pero no tiene sacrificio. Cinco

Anderson Plata: hay que comprarle un arco para practicar definición. Cuatro

Denis Stracqualursi: jugó solo un tiempo, no pesó. Cinco

Wilson Morelo: apenas arranca, pero es el salto de calidad arriba. Cinco

CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev