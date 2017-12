Fariñez y Ovelar, dos refuerzos que potenciarán al campeón Millonarios

18 de diciembre 2017 , 11:46 a.m.

En Millonarios antes de que se diera la conquista del título de la Liga colombiana ya se estaba trabajando en buscar refuerzos que potenciaran a un equipo que tenía una nómina corta, pero que al final bordó una nueva estrella. El arquero venezolano Wuilker Faríñez y el delantero paraguayo Roberto Ovelar, pendiente de confirmación por parte del club, ya ilusionan al campeón.

El joven portero, tiene 19 años, se enfrentó con Lionel Messi, Radamel Falcao, Luis Suárez, Edinson Cavani en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y ninguno le pudo anotar, por lo que es una esperanza para el pórtico de Millonarios.



"Creo que es un gran paso ir a Colombia, y esperemos (que Millonarios) sea un trampolín para poder ir al fútbol europeo, que es lo que quiero", dijo Faríñez, agregando que su llegada al Millonarios es "importante" porque le permite "seguir creciendo" como jugador.



Sus buenos reflejos y espectaculares atajadas serán de gran ayuda para los retos que tendrá Millonarios el próximo año, en el que intentará revalidar su título y pelear en la Copa Libertadores, torneo en el que Miguel Ángel Russo, su técnico, ya supo ganar en el 2007 con Boca Juniors.



Por su parte, el paraguayo Roberto Ovelar, quien no ha sido oficializado aún por Millonarios, pero ya presentó los exámenes médicos y habría firmado el contrato, se convierte en un gran referente en el ataque. Su capacidad goleadora esperanza a los hinchas de Millonarios, quienes sueñan con verlo en el ataque junto a Ayron del Valle.



Ovelar juega en Colombia desde el 2014. Llegó a Junior, equipo con el que anotó 30 goles en Liga y conquistó dos Copas Colombia. Su movilidad en ataque y la forma en la que juega en equipo serán de vital importancia en Millonarios. Es un referente en el área.



El paraguayo dejó al final de esta temporada a Junior, luego de tener divisiones con un jugador de la plantilla. Sin revelar nombres, Ovelar se refirió a que un compañero del equipo le envió un mensaje a su esposa. Ella lo notificó y él accedió a dialogar con la persona. El jugador negó todo, diciendo que él tiene a alguien autorizado para manejar sus redes sociales y que él fue quien lo envió, pero al momento de hablar con esa persona, esta se notó sorprendido y dijo que por ética profesional no podía hacerlo, además, traicionaría la confianza que se le dio para manejar las cuentas en Internet.



Finalmente, Ovelar cuenta que nunca se logró aclarar el problema y que por falta de respeto, no hubo una convivencia armoniosa en el camerino del Junior de Barranquilla.



Faríñez y Ovelar llegan para potenciar una nómina que era corta, pero que con trabajo y mucha fe logró ganar la final y darle a la hinchada de Millonarios su decimoquinta estrella en el fútbol colombiano.



