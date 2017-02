Vikonis responde a las acusaciones por video en el que escupe

En las horas de la mañana de este lunes, se dio a conocer por redes sociales un video que muestra como el arquero de Millonarios, Nicolás Vikonis, discute con un aficionado y antes de retirarse por el túnel escupe a la tribuna de occidental.

EL TIEMPO habló con el portero quien aclaró lo sucedido en la noche del domingo al finalizar el juego que perdió Millonarios 1-2 contra Medellín.

“Es un tipo que ya tengo identificado de hace tiempo que me viene insultando, me acerqué y le dije: ¿qué te pasa?, ¡pará un poco! Él me dice que me vaya a la mie#$@, uruguayo hijo de …, y de esto y lo otro. De la bronca que me dio paré y escupí al aire, no a él. Si lo escupo lo primero que hace es sacarse una foto escupido”, sostuvo Vikonis.

El uruguayo se mostró arrepentido por lo sucedido y afirmó que no debió hacer eso: “Estuve mal, no tenía por qué haber ido allá ni ponerme a discutir”.

Además asegura que su intención no fue escupir al aficionado u otras serían las consecuencias, “Entiendo que en el video se puede inferir lo que la gente quiera, pero soy sincero, si lo llego a escupir me hacen una denuncia en la policía, seguro.”, finalizó.

