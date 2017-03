Colombia-Bolivia: el partido que escondió hasta los revendedores

A las 4:45 p. m. del pasado sábado, cuando los aficionados llegaban en buen número al estadio Roberto Meléndez para observar el primer partido del Junior en su escenario este año, los dos contenedores que ofician como taquillas físicas únicas para los partidos de la Selección Colombia permanecían cerrados.



Están ubicados en el parqueadero del coliseo de la Ciudadela 20 de Julio, que también es la 'Casa de la Selección', prácticamente en noroccidental. Son de color rojo con algunos vivos amarillos —con el aviso de taquilla y el nombre del operador: TicketShop— y cada uno cuenta con seis puntos de atención al público. Pero este público no llega



(Le puede interesar: En eliminatorias, Bolivia nunca ganó ni anotó en Colombia)

Durante tres minutos pasaron a un costado cerca de un centenar de personas raudas a ver lo que sería el primer triunfo del Junior (3-0 sobre Caldas), pero ninguna se acercó, ni por curiosidad, a ellos. Y eso que estamos en el conteo regresivo para el primer partido de las eliminatorias a Rusia 2018, este jueves contra Bolivia.

Tampoco en el centro

En la carrera 45, entre calles 34 (Paseo Bolívar) y 35, en el centro de comercio, siempre hay movimiento de boletería cada vez que juega la Selección. Quizás por el mismo recuerdo, en la esquina superior quedó hace muchos años el expendio de tiquetes de espectáculos deportivos y artísticos más conocido en la historia de Barranquilla: El Oasis.



También el sábado pasado, en una caminata de arriba abajo, por el lugar no se escuchó una sola voz que ofreciera los tiquetes ni nadie, como suele ocurrir, recomendó a una conocida agencia de viajes del sector que vende los mismos.



Esos son dos de los tres lugares donde se 'calibra' el ambiente barranquillero para los partidos de la Selección. El más importante de todos, en la calle 72 entre carreras 46 y 47, permanece aislado: el coliseo Elías Chegwin, en el parque Surí Salcedo, que está siendo sometido a una completa remodelación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.



(Además: Duván Zapata, principal novedad en la lista de Pékerman)



De todas maneras, no es necesario que estuviera habilitado para saber que tendría poca afluencia de revendedores y, por supuesto, de compradores. Aunque la empresa operadora de la boletería no respondió al llamado de este diario para conocer el movimiento de la misma, el ambiente es frío a poco más de 48 horas del pitazo inicial entre Colombia y Bolivia.



Este es el partido de menos interés en las eliminatorias. Y no solo aquí, sino también en Bolivia. El botón de muestra es que solo dos periodistas (excluyendo a la televisión), ambos de ‘Radio Panamericana’, se acreditaron para el partido, según informó la oficina de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol.

Foto:

Optimismo en el norte

El aviso en letras negras y fondo blanco de una especie de pendón está en la reja de hierro de la esquina de la calle 79 con carrera 46, cerca de donde funcionó la oficina y el expendio de Ossa y Asociados, la empresa encargada de la venta de boletas en las eliminatorias a Brasil 2014. Dice: 'Ventas de boletas Colombia - Bolivia'.



—¿De qué sector tiene boletas? —pregunto a un hombre de unos 40 años, que vestido de azul claro, arregla sillas en mimbre al costado derecho del lugar.



Con el índice derecho y la mirada, el hombre me manda donde un compañero de labores, de mayor edad, de bermuda roja y camiseta de rayas horizontales que lleva una gorra.



—¿De cuál necesita? —responde el señor.



—¿De cuál tiene? —insisto.



—Ahora mismo solo tenemos de norte y sur... Cada una a 120.000 pesitos...



(Lea también: Calendario completo de la eliminatoria suramericana a Rusia-2018)



En la esquina hay un letrero que dice 'La Casa de la Selección y Junio', pienso que este hombre es optimista al pensar que alguien comprará una boleta por 50.000 pesos más de su valor real y creo que pareciera que en estos momentos no está en Barranquilla, cuando de pronto me habla de nuevo:



—Mi hijo, en este número de celular (lo entrega), tiene de occidental —dice—. Llámalo: él te dará un buen precio.



Estewil Quesada Fernández

Redactor de EL TIEMPO