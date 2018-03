América, a atacar la crisis con una urgente victoria

Luego de haber perdido a su técnico Jorge el ‘Polilla’ Da Silva, tras su derrota en Pasto, y en medio de una profunda crisis de resultados y a nivel institucional, América de Cali recibirá al Envigado en cumplimiento de la fecha 11 de la liga I, con la idea de comenzar a salir de este mal momento. Los escarlatas serán dirigidos por una dupla de técnicos de las divisiones menores, Luis y Carlos Fernando Asprilla, mientras los directivos designan el nuevo DT.

En la nómina roja, golpeada y señalada por parte de la afición, se esperan varias novedades en la formación titular, para el cotejo hoy a las 4:00 p. m. –cambió de horario por motivos de seguridad, por petición de la alcaldía–, en el estadio Pascual Guerrero, cuando se miden al equipo naranja, que viene de empatar ante Atlético Nacional en su estadio.



“Es muy difícil la situación que esta viviendo el equipo, vamos a tratar de darle la vuelta a esta etapa que están viviendo los jugadores, trataremos de buscar un triunfo que necesitamos urgentemente”, expreso Carlos Fernando Asprilla, uno de los encargados de la dirección técnica roja.



Los técnicos encargados de los diablos rojos ensayaron varios cambios para el compromiso, con la necesidad de encontrar la victoria que se les escapa desde la fecha 4. En principio habrá cambios en la zona defensiva, con la inclusión de un joven de las divisiones menores como lo es Kevin Rivas, además, con la llegada de Harrison Canchimbo nuevamente a la titular.



Mientras tanto en el medio campo regresara luego de la lesión Avimiled Rivas, quien hará pareja de recuperación junto a Elkin Blanco. Entre tanto jugará con tres volantes de ataque, por derecha jugará Yamilson Rivera, a la izquierda lo hará Cristian Dajome y por el centro actuará el argentino Darío Botinelli y adelante solo estará el chocoano Cristian Martínez Borja.



América urge de un buen resultado para apaciguar un poco el incendio que ha vivido con la renuncia de su técnico y las diferencias entre la hinchada y el grupo de jugadores.

Envigado, necesitado de puntos

Doce puntos, luego de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, es el acumulado que tiene a Envigado en la casilla 13 de la tabla de posiciones de la Liga I.

En las dos últimas fechas los dirigidos por Rubén Darío Bedoya han derrotado 0-3 a Junior, en condición de visitante, y empataron 2-2 contra Nacional, en el Parque Estadio.



Contra América de Cali esperan no desentonar y arrebatarle puntos en el estadio Pascual Guerrero.



La principal fortaleza que llevarán los ‘naranjas’ a Cali será la motivación que le dejó las dos últimas fechas, en donde hicieron presentaciones destacadas frente a equipos grandes de la Liga.



No obstante, ante esta buena motivación, y al conocer que América no pasa por buen momento, por la renuncia de su anterior técnico, los jugadores envigadeños saben que no será fácil este partido.



“Cada fecha trae oportunidades y retos. A mis jugadores les inculco que en cada partido seamos lo más responsables posibles. Frente al América les he pedido no bajar la guardia y pensar que es una final para que nos podamos traer los tres puntos”, confesó Bedoya.



Pero Envigado también está en una posición incómoda en la tabla del descenso, en donde están a 11 puntos del último que es Boyacá Chicó.



“Los puntos que consigamos nos suman en las dos tablas, contra Junior cortamos una racha de cinco partidos sin ganar, contra Nacional supimos remontar un marcador en el que estábamos dos goles por debajo. La consigna es seguir luchando y continuar por este camino en el que venimos sumando puntos”, finalizó el estratega antioqueño.



Para Wilfrido de la Rosa, autor del gol con el que Envigado empató en el último minuto contra Nacional, el juego contra América será: “Es un rival de peso a pesar de que no esté pasando por un bueno momento. Seguramente nos planteará un partido complicado, ellos necesitan ganar y tienen el aguante de su gente. Nuestra fortaleza es que estamos motivados, nos sentimos con confianza de hacer un buen partido. Lo primordial es aprovechar las oportunidades”.



Alineaciones probables



América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Kevin Rivas, Danilo Arboleda, Harrison Canchimbo; Elkin Blanco, Avimiled Rivas, Yamilson Rivera, Darío Botinelli, Cristian Dajome; Cristian Martínez Borja.

DT: Carlos Fernando Asprilla,



Envigado: Santiago Londoño; Nelson Lemus, Luis Rodríguez, Camilo Mancilla y Nicolás Giraldo; George Saunders, Iván Rojas, Diego Moreno, Michael López, Duván Vergara y Wilfrido de la Rosa.

DT: Rubén Darío Bedoya.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado