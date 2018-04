El Tolima grande es la sorpresa de la Liga colombiana

En 1861, cuando el país se denominaba Estados Unidos de Colombia, se creó el Estado Soberano del Tolima. En 1905, luego de varios cambios políticos y administrativos, este estado se separó en los departamentos de Tolima y Huila. Hoy, además de los rasgos culturales y geográficos, los une que sus dos equipos ya están clasificados a los cuartos de final de la Liga.

El Tolima Grande, de la mano de Alberto Gamero, técnico del Tolima, que este domingo enfrenta a Santa Fe, y del argentino Néstor Craviotto, DT del Huila, que ayer cayó 1-0 con Millonarios, volvió a ser protagonista del fútbol colombiano, pero la meta no solo es clasificar entre los ocho.



“Este semestre tenemos un equipo muy bien conformado, 25 jugadores que pueden jugar en cualquier momento. Lo que nos faltó de pronto en torneos anteriores, este año lo tenemos: hay de dónde variar”, le dijo Gamero a EL TIEMPO.



Craviotto llegó para ser el salvavidas del Huila en su escape del descenso, pero ahora piensa ir paso a paso, con paciencia: “Siempre apuntamos a que el semestre pasado había sido bueno, pero teníamos que mejorar para pelear más arriba. A eso apuntamos, a estar entre los ocho porque el torneo pasado nos quedamos a un punto. Pero festejar, no. Estar contentos”.



Gamero y el Tolima continúan una relación que parece a la medida. El DT explica: “Trabajo, voluntad, disciplina y profesionalismo son la base de este grupo; a veces no salen las cosas, pero se intenta siempre”.



Huila fue armado con muy pocos recursos, pero eso para Craviotto fue un reto: “El presidente fue claro en eso, me dijo que habría poco presupuesto y que solo reemplazaría titulares, pero con menos dinero. Lo tomé como un desafío”.



Sebastián Villa, de Tolima, y Máyer Candelo, de Huila, han sido los referentes de estos equipos. “Es un jugador muy humilde, de mucha picardía, muy decisivo, que quiere triunfar. Lo veo en el día a día, y está pendiente del trabajo, es un jugador que tiene un potencial impresionante”, dice Gamero de Villa.



Y Craviotto, sobre Candelo, afirma: “Máyer aporta dentro y fuera de la cancha, siempre está pendiente de cada compañero. Desde que tuvimos la opción de que viniera nos alegró porque se acopla y da una mano muy grande. En 70 o 75 minutos me está dando bastante”.



Pijaos y opitas, por ahora, esperan terminar entre los primeros cuatro de la tabla de clasificación. Luego, el reto será mucho mayor en su intento de pelear el título: una meta tan enorme como el Tolima Grande.



Redacción DEPORTES y Futbolred