Tolima no pudo en casa y empató contra Cali

Nuevamente Deportes Tolima cede puntos en su casa, en un partido donde se venía jugando bien y se tenía el resultado a favor, los fantasmas de otros compromisos aparecieron y el cuadro Pijao empató a dos goles con el Deportivo Cali, Marco Pérez y Cleider Álzate marcaron por el local, Nicolás Albarracín y Miguel Murillo lo hicieron por la visita



Un partido jugado más sobre la base de la lucha, el correr y la búsqueda del error del rival, fue lo que apreciaron en los primeros 30 minutos de juego, los cerca de 6000 aficionados que llegaron al Manuel Murillo Toro, Tolima con la pelota y la intención y Cali con la disposición táctica para esperar, pelearla y jugar al contraataque.

Nombramos el minuto 30 porque en ese instante del partido, una individualidad desequilibra el marcador, el 10 del Vinotinto y Oro, Cleider Álzate recibe el balón al borde del área trata de rematar pero el esférico pega en un rival, la pelota vuelve a caerle y sin dudarlo el antioqueño vuelve a disparar y esta vez el útil toma destino al ángulo superior de la mano derecha de Camilo Vargas que nada pido hacer para evitar el gol tolimense.



Cali trato de sacudirse del golpe que significó el gol del local, poco a poco se fue acercando a la portería de Joel Silva, y en una repetición de la película que durante todo el torneo ha presentado el cuadro Pijao, los errores, desatención, desconcentración o como se quiera llamarlos, aparecieron en la zona defensiva del dueño de casa y en una jugada que contó con el protagonismo de Jefferson Duque y la definición del Uruguayo Nicolás Albarracín se genera el empate azucarero y en tablas de cierra la primer etapa.



Muy rápido Deportes Tolima, llegó al segundo gol, sobre siete minutos del segundo tiempo, el juvenil Omar Albornoz se inventa una jugada individual, regateando rivales al borde de área, es derribado y al cobro de la falta va Marcó Pérez, el delantero le pega con sutileza y colocación al balón, que supera la barrera, Camilo Vargas le hace vista y la pelota al fondo.



La reacción del Cali fue vertiginosa y con peligro, en dos oportunidades tuvo la posibilidad de empatar, una la salvó Joel Silva, luego de un remate de Miguel Murillo, la siguiente la envío por encima del arco el mismo Murillo, el técnico Cárdenas ordenó el ingreso de Mayer Candelo para darle orden al mediocampo caleño.



Tolima siguió con la mentalidad de ir por más, continuó creando opciones de gol y tenía al rival recostado sobre su arco, pero la pesadilla se repitió en los minutos de reposición, a los 45 se va expulsado Carlos Rentería y a los 48 el árbitro debutante en esta plaza Bismark Santiago decreta pena máxima por una falta de Cristian Tovar sobre Miguel Murillo, la ejecución la hace el Ángel del Cali, y la convierte en gol, ya no había tiempo para reaccionar.



Se dejan escapar dos puntos, se va alejando la opción de clasificar entre los ocho, y en un partido en el que se estaba jugando bien, los errores vuelven a pasarle factura al Vinotinto y Oro.



En las huestes pijaos se terminó hablando de la actuación del central Bismark Santiago, sin embargo no hay duda de las jugadas de los minutos 45 y 48 se analiza como oportunas las decisiones del juez, pasa el examen el árbitro costeño.



Síntesis:



Tolima 2 / Cali 2



Tolima: Joel Silva (7); Didier Delgado (6), Fainer Torijano (6), Luis Felipe Cardoza (6), Danobis Banguero (7); Avimiled Rivas (7), Luis Paz (6), Jader Obrian (5), Cleider Alzate (7), Omar Albornoz (7); Marco Pérez (8).

DT: Óscar Quintabani.



Cali: Camilo Vargas (6); Luis Orejuela (5), Germán Mera (5), Danny Rosero (5), Yeison Ángulo (6); Andrés Pérez (6), Abel Aguilar (6), Nicolás Albarracín (5), Nicolás Benedetti (5); Miguel Murillo (6), Jefferson Duque (5).

DT: Héctor Cárdenas.



Partido: bueno



Cambios en Tolima: Carlos Rentería por Jader Obrian (39 ST), Sebastián Villa por Cleider Álzate (44 ST), Cristian Tovar por Marco Pérez (47 ST).



Cambios en Cali: Mayer Candelo (6) por Jefferson Duque (15 ST), José Lloreda por Abel Aguilar (26 ST), Andrés Felipe Roa por Nicolás Albarracín (32 ST).



Goles de Tolima: Cleider Álzate (30 PT), Marco Pérez (8 ST)



Goles de Cali: Nicolás Albarracín (43 ST), Miguel Murillo (49 ST, de penalti).



Expulsados: Carlos Rentería (45 ST)



Amonestados de Tolima: Jader Obrian (26 PT), Didier Delgado (18 ST), Cristian Tovar (48 ST).



Amonestados de Cali: Abel Aguilar (15 PT), Danny Rosero (7 PT),



Estadio: Manuel Murillo Toro



Asistencia: 5000 espectadores aprox.



Taquilla: No fue suministrada.



Figura: Marco Pérez (8)



Árbitro: Bismark Santiago (7)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué