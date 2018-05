Un Medellín goleador enfrenta en 'semis' a un ambicioso Tolima 

Independiente Medellín es un equipo de altibajos, que no ha logrado afianzarse definitivamente. Lo demostró en la serie de cuartos de final contra Junior, en la que sufrió para clasificar. Pero tiene poder goleador y esa es su principal arma. Tiene favoritismo para ser finalista, pero la diferencia es corta, ya que tendrá un duelo muy difícil contra Tolima, un equipo que juega bien y tiene ambición.

Medellín tuvo algunos baches en el campeonato después de un gran arranque, pero se ha ido acoplando a un sistema de juego que se caracteriza por su poderío ofensivo. No en vano, Medellín es el equipo con más goles en lo que va de la Liga: 35, y tiene al goleador del momento, Germán Cano, quien ha anotado 12 tantos y este domingo le marcó dos al Junior. Además, está acompañado de otro delantero peligroso, Leonardo Castro.



El equipo antioqueño, que es dirigido por el español Ismael Rescalvo, tiene un problema y es que así como hace muchos goles también recibe varios. Le han anotado 25. Le hace falta ajustar tuercas en la zona defensiva, pese a que cuenta con hombres de recorrido, como el volante Dídier Moreno, el central Hernán Pertuz y el portero David González. El DIM suele pararse con un esquema 4-2-2-2, priorizando el juego por las bandas, con sociedades entre volantes y laterales.

El problema para el DIM es que su rival en la semifinal se ha ido creyendo el cuento. Tolima no solo ha hecho una buena campaña, sino que es un equipo que cuando quiere juega muy bien. Tiene un motorcito que lo empuja, Sebastián Villa, un jugador rápido, desequilibrante, que juega y pone a jugar a los demás. Y que hace goles: lleva 5. Además, Tolima tiene un atacante feroz como Ángelo Rodríguez, quien no anotó en cuartos de final contra Once Caldas, pero es un delantero que mete miedo. También son importantes en el equipo los volantes Rafael Robayo y el venezolano Yohandry Orozco, así como el arquero Álvaro Montero, que se quedó con la titular por encima del experimentado Joel Silva.



La buena campaña del Tolima se basa ante todo en el trabajo que ha hecho el técnico Alberto Gamero, quien le tiene el pulso al equipo: sabe ponerlo a jugar, básicamente con un sistema 4-2-3-1. Las cifras avalan la llegada del vinotinto a la semifinal, con 36 puntos en el año. Le ganó a equipos como Junior, Millonarios y Once Caldas (dos veces). Y al Medellín ya le empató en el Atanasio (2-2). Es, además, un equipo que ha encontrado equilibrio y solidez defensiva. Ha recibido 15 goles en el año, mucho menos que su rival de ahora.









