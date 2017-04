Tolima por una dulce victoria contra el Cali

Cada fecha se hace más corto el margen de error y aunque los fríos números den la opción de seguir aspirando con el paso a la siguiente ronda, el rendimiento individual y colectivo, deja dudas sobre la verdadera posibilidad de que el Deportes Tolima tiene de ingresar al grupo de los ocho y sobretodo se sostenga.

Héctor Quintabani, tomando en cuenta que llegan en la casilla 13 con solo 14 puntos, y comienzan una serie de partidos ante rivales de una exigencia alta, Cali, Santa Fe, Medellín, y Junior.



A pesar de la expectativa durante la semana: Sergio Mosquera, Ángelo Rodríguez y el portero Luis Delgado que presenta una virosis, no hacen parte de la lista de convocados. Las falencias en la zona de marca fueron evidentes contra Patriotas, probablemente el cuerpo técnico de continuidad a los volantes de marca y defensores que actuaron la semana anterior.



El lateral Didier Delgado expresó, “Hemos trabajado duro, pensando en corregir errores y sacar al equipo de esa incómoda posición, no tenemos margen de error y ahora solo nos sirve ganar”. El cuadro Pijao no quiere terminar crucificado y sueña con una jornada de resurrección para salir de la parte baja de la tabla.



Las dudas en la nómina titular aparecen en la ofensiva, Quintabanni probó con Jader Obrian y Omar Albornoz como extremos, acompañando a Cleider Álzate.

Alineación probable

Deportes Tolima: Didier Delgado, Fainer Torijano, Luis Felipe Cardoza, Danobis Banguero; Avimiled Rivas, Luis Paz, Sebastián Villa, Cleider Alzate, Jaminton Campaz: Marco Pérez.





Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 5:30 p. m.

TV: Win Sports

Árbitro: Bismark Santiago



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué