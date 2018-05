¡Tolima es semifinalista!: derrotó 3-0 al Once Caldas

Este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro se disputó el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga en Colombia entre Tolima y Once Caldas. El equipo local derrotó 3-0 a los de Manizales. Los dirigidos por Alberto Gameron son los nuevos nuevo semifinalistas del torneo, enfrentarán al ganador de la llave entre Independiente Medellín vs. Junior.

Los primeros 15 minutos del partido el juego se hizo de ida y vuelta, Tolima con la propuesta que ha sido característica en las recientes jornadas de la Liga, atacar con salida constante por los extremos, Caldas, llegó a trabajar con la intención del rival pero sin meterse muy atrás para regalar espacio al dueño de casa.



De la mano de Sebastián Villa ,que era un verdadero dolor de cabeza para los defensores del Caldas, Tolima fue creciendo y se acercaba a los predios de Cuadrado, generando peligro de forma continua; el equipo local tomó la manija del juego y se adueñó del control de las acciones, los albos caían en la presión y el ahogo del local.



Los dirigidos por Gamero, eran constantes en la fase de ataque, con el paso de los minutos “calentaban” el gol para emparejar la serie, y precisamente en una jugada accidentada por la intervención de Harrison Henao, que devolvió el balón hacia el área, habilitando la llegada de Sebastián Villa hasta la línea de fondo, el antioqueño sacó el pase al lado contrario donde apareció Omar Albornoz para marcar el primer gol tolimense, corría el minuto 38 de juego y se cumplía la primera tarea.



El premio a la persistencia de Deportes Tolima para ir a buscar el gol que igualará el marcador global era justo, Caldas de buen arranque renunció muy temprano a jugar de igual a igual y fue presa fácil de la embestida PIjao, con la victoria parcial del local se fueron al descanso.

Deportes Tolima vs. Once Caldas vuelta en los cuartos de final de la Liga en Colombia I-2018. Foto: Mauricio Moreno / CEET

Tolima supo controlar y marcó diferencia

Para el segundo tiempo el cuadro tolimense, bajó en la dinámica y vértigo, fue más pausado en la salida, comenzando a utilizar la media distancia como arma de desequilibrio, Caldas quiso apostar con mayor tenencia del balón pero no era claro para llegar a inquietar la portería local.



Los dirigidos por Bodhert, buscaban empatar el marcador, con Cabrera como eje procuraba mantener el control y aprovechar los movimientos de Farías y Vanegas que rotaban posiciones en el área rival, pero una vez más se comprobó que en el fútbol no es del que la tenga sino del que desequilibre en anotando las jugadas que crea.



A los 24 minutos después de una jugada de toques progresivos aparece en el área del Caldas Yohandry Orozco que sin titubear apenas recibió el balón, montó la mira, apuntó y sacó un disparo con pierna zurda que se fue al palo más lejano del control de Cuadrado, para anotar el segundo gol pijao y a esa altura del partido el tanto de la clasificación, primer reporte en la tabla de goleo para el hábil volante Venezolano.



Los de Manizales no renunciaban a recortar la diferencia para forzar los lanzamientos desde el punto de pena máxima, pero como un baldado de agua en la fría noche ibaguereña, llegó el tercer gol tolimense que sepultó las aspiraciones de los albos, un saque largo del portero del Tolima, genero un desborde por zona derecha, el balón al centro del área y cuando intentaba despejar el peligro el zaguero Diego Peralta marcaba en su propia portería, se jugaban 36 minutos del complemento.



Con un buen funcionamiento colectivo, mucha vocación de ataque, rendimientos individuales altos en hombres como; Sebastián Villa, Ángelo Rodríguez, Luis Payares, Yohandry Orozco y Rafael Robayo, Deportes Tolima derrotó con autoridad al Once Caldas y mantuvo viva la operación segunda estrella.

Síntesis

Tolima 3 / Caldas 0



Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (5), Luis Payares (7), Fáiner Torijano (7), Danobis Banguero (6); Rafael Robayo (7), Carlos Rentería (6), Sebastián Villa (8), Yohandry Orozco (7), Omar Albornoz (6), Ángelo Rodríguez (7).

DT: Alberto Gamero.



Caldas: José Fernando Cuadrado (7); Yonni Hinestroza (5), Diego Peralta (5) Sebastián Palma (5), Geisson Perea (4); Mauricio Restrepo (6), Harrison Henao (5), Luis Sinisterra (6); Yesus Cabrera (7), Cesar Amaya (6); Eder Farías (5).

D.T.: Hubert Bodhert.



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Juan Guillermo Arboleda (6) por Nilson Castrillón (1 ST), Marco Pérez por Omar Albornoz (18 ST), Rafael Carrascal por Yohandry Orozco (33 ST).



Cambios en Caldas: David Gómez (5) por Geisson Perea (23 PT), Ray Vanegas por Luis Sinisterra (17 ST), Johan Carbonero por Harrison Henao 30).



Amonestados en Tolima: Rafael Robayo (32 ST), Ángelo Rodríguez (43 ST),



Amonestados en Caldas: Diego Peralta (28 PT), Harrison Henao (20 ST), Cesar Amaya (28 ST);



Expulsados:



Goles de Tolima: Omar Albornoz (38 PT), Yohandry Orozco (24 ST), Diego Peralta (autogol) (36 ST), Yesus Cabrera (47 ST).



Goles de Caldas:



Figura: Sebastián Villa (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 15.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Betancourt (7).









GUILLERMO GONZALEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué