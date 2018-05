Tolima le ganó por poco al DIM, pero dio el primer golpe

El juego en el estadio Manuel Murillo Toro empezó con todo el ímpetu de una semifinal. Los pijaos se adueñaron del balón y rápidamente corrían al pórtico de David González, quien a los cinco minutos de juego tuvo un mano a mano que ganó bien frente a Ángelo Rodríguez.

Ante el buen inicio de Tolima, los jugadores del poderoso sacaron las garras y empezaron a utilizar las faltas para detener las embestidas de los locales, quienes cada vez se acercaban más al área de Medellín. Sin embargo, la velocidad de Omar Albornoz prevaleció frente a esto y tuvo una oportunidad de marcar, pero bien cerró Jesús Murillo, defensa del rojo antioqueño, que vistió de gris.



A los 17 minutos llegó la opción más clara del primer tiempo. Juan Guillermo Arboleda llegó hasta la línea de fondo, centró y Yohandry Orozco la recibió e intentó acrobáticamente marcar el 1-0, pero el esférico se fue rozando el palo de la mano izquierda de González.



A partir de ahí el juego perdió ritmo, Medellín no tenía mucho el balón y le apostó al contragolpe, pero las pocas veces que lo intentó, Germán Cano quedó solo frente a los defensas tolimenses y no tuvo opciones de gol.



Cuando estaba en las postrimerías de la parte inicial, Murillo buscó defender su arco frente a Rodríguez y hubo un contacto en el área que los tolimenses pidieron como penalti, pero que el árbitro Jhon Hinestroza no sancionó penalti.



El entretiempo sirvió para que Alberto Gamero ajustara sus tuercas y su equipo saliera una vez más con todo el ímpetu para buscar el gol desde el inicio. Fue así como al primer minuto Carlos Rentería puso un centró a mediana altura, pero Angelo Rodríguez no la pudo impactar y se perdió una clara opción de gol.



Pero los pijaos no bajaron el ritmo y siguieron buscando la anhelada anotación y la consiguieron con una gran pared entre Sebastián Villa, de poca participación hasta el momento y Rodríguez, pues fue este último quien remató con potencia a ras de césped para por fin vencer a David González.



Medellín buscó tener un aire en el Manuel Murillo Toro y cambió sus piezas en el mediocampo, pero esto no fue suficiente, pues el conjunto vinotinto y oro siguió buscando aumentar la ventaja.



El juego avanzó y con esto llegaron más opciones par los locales. Danovis Banguero y Fainer Torijano tuvieron sus opciones, pero no las lograron capitalizar enviando el balón al fondo de la red. Marco Pérez también estuvo cerca de marcar el segundo del encuentro, pero una vez más apareció González para ponerle un cerrojo a su arco.



El 1-0 fue un bálsamo para los pijaos, pero deberán mantener esta ventaja en su visita al Atanasio el próximo domingo, a las 5:30 p.m

Síntesis

Tolima 1 / Medellín 0

Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Luis Payares (7), Fáiner Torijano (7), Danobis Banguero (6); Rafael Robayo (7), Carlos Rentería (7), Sebastián Villa (7), Yohandry Orozco (6), Omar Albornoz (6), Ángelo Rodríguez (8).

Cambios en Tolima: Rafael Carrascal por Omar Albornoz (19 ST), Marco Pérez por Yohandry Orozco (28 ST), Cleider Álzate por Ángelo Rodríguez (34 ST). D.T.: Alberto Gamero.



Medellín: David González (6); Jesús Murillo (6), Hernán Pertuz (6) Jorge Segura (6), Elvis Mosquera (5); Didier Moreno (7), William Parra (6), Andrés Ricaurte (7); Javier Calle (6); Germán Cano (7), Leonardo Castro (7).

Cambios en Medellín: Daniel Cataño (6) por William Parra (9 ST), Mauricio Gómez por Javier Calle (20 ST), Yulian Anchico por Leonardo Castro (38 ST). D.T.: Ismael Rescalvo.



Partido: Bueno.



Amonestados en Tolima: Danobis Banguero (6 PT), Fainer Torijano (30 PT).



Amonestados en Medellín: Jorge Segura (5 PT), Mauricio Gómez (45 ST).



Expulsados: No hubo.



Goles de Tolima: Ángelo Rodríguez (8 ST).



Goles de Medellín: No hubo.



Detalle: Finalizado el partido, minuto 47 ingresó un aficionado al terreno de juego, la policía intervino para retirarlo de la cancha.



Figura: Ángelo Rodríguez (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 16.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jhon Hinestroza (7)



SÍNTESIS DE GUILLERMO GONZÁLEZ

PARA EL TIEMPO

Redacción Futbolred​