Millonarios rescató un punto como visitante: empató 1-1 contra Tolima

David Macalister Silva levantó sus brazos. Juntó sus manos ofreciendo disculpas. Agachó el rostro mientras sus eufóricos compañeros lo abrazaban. Debió recordar en ese instante, invadido por una mezcla de sentimientos, su paso por el Deportes Tolima. Quizá contuvo su alegría. Pues su gol, a cinco minutos del final, era para, mínimo, saltar de la felicidad. Rescató un punto que Millonarios veía embolatado, casi perdido.



Fue un empate, ni siquiera victoria, pero para Millonarios debió quedar una sensación de triunfo, porque era visitante, por como se dio el partido, porque estaba abajo en el marcador desde el minuto 65, porque generó muy poco, y porque arriesgó y le resultó.

El partido fue enredado para Millos desde el comienzo. No le bastó con tener la pelota, con moverla de izquierda a derecha, pues la profundidad se le refundió. No metía miedo. Y, mientras tanto, un Tolima que parecía inofensivo se fue creciendo. Al punto que en la primera parte le creó cuatro opciones de gol. Se deben estar lamentando hoy los jugadores del Tolima por su falta de definición.



Lo debe recordar Arboleda, que entró al área dejando en el camino a Silva y cuyo remate pasó desviado. O Carrascal, que remató solo frente al portero Vikonis y falló. O Marco Pérez, que se quitó de encima a Andrés Cadavid, se giró pero el arquero desvió su disparo. También pudo anotar Ángelo Rodríguez, que puso la pelota ajustada a un palo, pero por fuera.

Todos esos estragos le hizo Tolima a Millonarios en la primera parte, y sin embargo no es que se viera como un equipo superior o avasallante; apenas, uno que aprovechaba las fragilidades del rival y lo atacaba de tanto en tanto.



Pero Tolima se debió dar cuenta de que podía ganar el partido. Le hacía falta un hombre de talento, uno que pusiera a jugar a los demás. Entonces entró a la cancha Santiago Montoya a incomodar a los volantes azules.



En sus pies nació el gol: se movió por el medio campo, con mucha libertad, con la pelota pegada a su guayo, de derecha a izquierda con sutiles movimientos de cintura que desconcertaron a una frágil zona de volantes de Millos. Cuando vio el espacio, el hueco, la autopista, metió un pase largo y rastrero para Angelo Rodríguez, que se fue perfilando mientras le llegaba la pelota; cuando la tuvo cerca, la pateó sin pensarlo, sin parar a mirar, de pierna derecha, 1-0.

Iban 65 minutos. La noche se le venía encima a Millonarios en Ibagué. Minutos antes, Cadavid había metido un cabezazo que Del Valle no pudo empujar en el segundo palo. Eso había sido lo mejor del equipo en todo el partido. Entonces, el técnico Miguel Ángel Russo comenzó a mover su banco, a variar, a arriesgar. Terminó jugando casi sin volantes de marca cuando sacó a Duque y a Rojas –solo quedó Domínguez–, y sus dirigidos fueron al frente, con algo de confusión, sin posiciones muy claras.



Millonarios tuvo sus oportunidades, acercándose con la pelota quieta, con un casi autogol del Tolima. Y, con todo y eso, el empate no se veía muy probable. Era lejano. Hasta que se gestó una jugada colectiva, la mejor de Millos en todo el partido.



Arrancando por la derecha, con Domínguez como hombre conector, cambiando de costado para el lateral Banguero, quien llegó hasta la línea final con esfuerzo, con sacrificio por no dejar morir la jugada, y metió el pase atrás, donde estaba Silva, esperando su momento, esperando su oportunidad. Pateó con potencia, y la pelota se abrió campo a quemarropa. Fue el 1-1. Silva levantó entonces los brazos y contuvo su alegría, esa que es la de todo Millonarios, porque él les salvó un punto.

"Vamos creciendo"

Al final del juego, el técnico Miguel Ángel Russo destacó la capacidad que tuvo su equipo para ir a buscar el marcador. “Llegamos al empate con la forma que nos gusta: por fuera, con precisión”, dijo el entrenador del cuadro embajador.



“Vamos creciendo, sobre todo de visitante, que era algo que teníamos pendiente”, agregó. Russo aseguró que su equipo aún tiene que mejorar mucho, pero valoró lo hecho en el segundo tiempo.



“Este grupo sabe que tiene que funcionar como equipo grande; busca el partido y lo resuelve. Eso no pasaba el semestre pasado”. “En el mejor momento de nosotros llega el gol de Tolima; afortunadamente pudimos empatar”, finalizó.

Síntesis:

Tolima 1 - Millonarios 1



Tolima: Joel Silva (6); Juan Arboleda (6), Fáiner Torijano (6), Santiago Mosquera (6), Danovis Banguero (6); Luis Paz (6); Rafael Carrascal (6), Carlos Rentería (6); Marco Pérez (5), Omar Albornoz (5), Ángelo Rodríguez (7).

Cambios: Santiago Montoya (7) por Rafael Carrascal (11 ST), Avilimiled Rivas por Omar Albornoz y José David Lloreda por Carlos Rentería (26 ST).

D.T.: José Eugenio Hernández.



Millonarios: Nicolás Vikonis (6), Jair Palacios (6), Anier Figueroa (6), Andrés Cadavid (6), Felipe Banguero (7); David Mackalister Silva (7), Jhon Duque (5), Henry Rojas (5), Juan Guillermo Domínguez (6); Hárold Santiago Mosquera (5), Ayron del Valle (5).

Cambios: Robinson Aponzá por Jhon Duque (25 ST), Duvier Riascos por Henry Rojas (36 ST) y Janeiler Rivas por Ayron del Valle (45 ST).

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Goles: Ángelo Rodríguez (20 ST), en Tolima. David Mackalister Silva (41 ST), en Millonarios.



Amonestados en Tolima: Ángelo Rodríguez (20 ST),



Amonestados en Millonarios: Juan Guillermo Domínguez (35 ST), en Millonarios.



Expulsados: no hubo.



Figura: Santiago Montoya (7).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 7.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Andrés Betancur (7).



Partido: aceptable.



