Deportes Tolima sacó la ventaja en casa, derrotó 1-0 al Chicó

Un solitario gol de Ángelo Rodríguez le alcanzó al Deportes Tolima para derrotar al último de la tabla, Boyacá Chicó, en un partido flojo pero donde el local cumplió con mantener su arco en cero, el Vinotinto y Oro llegó a los 11 puntos e hizo respetar la casa.



Deportes Tolima enfrentaba al colero del Campeonato, la situación del visitante no era para confiarse y por lo mostrado de parte de los orientados por la "flecha" Gómez" el partido arrancó con buen ritmo y presencia en las áreas, al punto que la primera oportunidad de abrir el marcador fue para los "ajedrezados" en los pies de Riascos que no contaba con la oportuna reacción de Joel Silva.

El transcurrir del tiempo le fue dando al dueño de casa el control de las acciones de juego, a los 20 minutos ya habían anulado una jugada de gol a favor del Tolima, dos minutos después se realiza un cobro desde la esquina por parte del local, a la vieja usanza se cumplió que doble golpe de cabeza en el área es gol, y por esa vía Ángelo Rodríguez anota el primer tanto Pijao.



A esa altura del partido, el Vinotinto y Oro ya había movido sus fichas, por lesión tuvo que ser sustituido el defensor Sergio Mosquera por una fractura en la clavícula, lo que obligó fuera trasladado de inmediato a un centro médico, su reemplazo fue el habitual capitán, Fainer Torijano.



Chicó tenía ganas y quería cerrarle espacios al Tolima, pero sin filtro en la zona media y recurría constantemente a cortar el juego con faltas, el local sin despeinarse ganaba y se iba al descanso con la tranquilidad del resultado.

Flojo segundo tiempo para Tolima

El desarrollo de acciones en el segundo tiempo no varió mucho, Tolima con la posesión del balón y Chicó esperando con bastantes hombres en dos cuartos de cancha y generando escaramuzas en la portería de Silva, a pesar de la tenencia del útil, el local no creaba opciones claras para aumentar el marcador.



A los 20 minutos el árbitro Lizandro Castillo tuvo un reto con una falta que le cometieron a Ángelo Rodríguez dentro del área, el cebtrak venía cerca de la acción de juego y no sancionó la pena máxima, en el primer tiempo omitió una mano dentro del área a favor del local, la calificación del árbitro iba en descenso a esta altura del partido.

Tolima se quedó con 10 jugadores por la expulsión a los 31 minutos de Rafael Robayo, el equipo Pijao entró en un letargo y perdió control del juego y dejó que Chicó tomara un nuevo aire, Ángelo Rodríguez peleaba en la parte ofensiva pero estaba solitario y no se tenía profundidad.



Los dirigidos por Gamero hicieron la tarea, ganaron y se acercaron más al grupo de los ocho, el balance de funcionamiento fue regular y dejó dudas en la tarea de manejo de tiempos de juego y presencia ofensiva, a lo que se suman las bajas por lesión de Sergio Mosquera y Danobis Banguero, queda mucho por corregir pero al calor del triunfo se hace más fácil.

Síntesis

Tolima 1 / Boyacá Chicó 0



Tolima: Joel Silva (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Luis Payares (6), Sergio Mosquera (5), Danobis Banguero (5); Rafael Robayo (5), Rafael Carrascal (6), Sebastián Villa (6), Cleider Álzate (7); Ángelo Rodríguez (7), José Erick Correa (5).

DT: Alberto Gamero.



Chicó: José Huber Escobar (6); Jordy Monroy (6), Daniel Duarte (6), Jose Mosquera (5), Gerson Navarro (5), Yilber Tovar (6); Carlos Esterilla (6), Andrés Varón (5), Misael Riascos (6), Jhaminton Grueso (4); Diego Valdés (5).

D.T.: Jhon Jaime Gómez.



Amonestados de Tolima: Cleider Álzate (45PT), Rafael Robayo (5 ST) y (31 ST), Rafael Carrascal (14 ST),



Amonestados de Chico: José Mosquera (28 PT), Andrés Varón (35 PT), Daniel Duarte (18 ST), Felipe Ponce (34 ST),



Expulsados: Rafael Robayo (31 ST),



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Fainer Torijano (6) por Sergio Mosquera (17 PT), Yohandry Orozco por Cleider Álzate (16 ST), Omar Albornoz por Danobis Banguero (21 ST).



Cambios en Chicó: Felipe Ponce (5) por Jhaminton Grueso (1 ST), Cristian Cañizales por Andrés Esterilla (29 ST), Mateo Palacios por Misael Riascos (38 ST).



Goles de Tolima: Ángelo Rodríguez (22 PT),



Goles de Chicó: No hubo.



Figura: Ángelo Rodríguez (7).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 1000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Lisandro Castillo (6)







Guillermo Gonzalez

Para EL TIEMPO

Ibagué