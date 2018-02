Atlético Bucaramanga ganó a domicilio, derrotó 0-1 al Tolima

Por la fecha número cinco de la Liga en Colombia, Atlético Bucaramanga se llevó un importante triunfo 0-1 en el estadio Manuel Murillo Toro, contra el Deportes Tolima. El equipo de Diego Cagna ganó con gol de John Pérez al minuto 67.

En una presentación que dejó muchas dudas sobre el rendimiento de varios jugadores, así como del funcionamiento colectivo, Deportes Tolima cayó derrotado ante Bucaramanga en una fría noche que fue calentada por el gol de Jhon Pérez que anotó el único tanto del compromiso.



El inicio del partido fue de dominio alterno, Bucaramanga plantó una formación donde la densidad en zona media buscaba cerrar los espacios de generación de ideas en Deportes Tolima que trataba de crear a través del Venezolano Yohandry Orozco que quería convertirse en el socio de los hombres de avanzada del Vinotinto y Oro, sin embargo su rendimiento cayó y termino intrascendente en el juego.

Las llegadas de los equipos eran esporádicas y sin mediar intervención de los arqueros, como situación normal en Tolima, Sebastián Villa era el más insistente a la hora de atacar y el más referenciado por los defensores Bucaros.



El empate era justo por lo visto en los primeros 45 minutos, Bucaramanga hacia su negocio y terminaba con posesión del balón, tenía mucho que replantear Gamero para el segundo periodo, las variantes que hizo en zona de volantes no le daban resultado y no aportaban al colectivo.

Bucaramanga fue aplicado y marcó diferencia

Tolima salió para la etapa de complemento con mayor determinación para buscar el arco rival, fue más dinámico en la salida, partiendo de un trabajo agresivo en marca para recuperar, fruto de ello a los 9 minutos tuvo una muy clara opción de abrir el marcador, el Paraguayo Robín Ramírez envío por encima del arco el balón cuando había sido habilitado por Yohandry Orozco.



Cuando Tolima estaba presionando al rival y tomando la manija del juego, el árbitro Nicolás Rodríguez expulsó a Fainer Torijano por una falta fuerte sobre un jugador del Bucaramanga, esa acción sacó de contexto a los jugadores pijaos.



Y en esa reacción el que aprovechó el momento de juego fue el visitante, que a los 21 minutos abrió el marcador, a través de una jugada de bastantes toques en corto, que juntó a Sherman Cárdenas con Jhon Pérez, este último ingresó al área y definió a un costado de Joel Silva, se iban arriba los de Diego Cagna.

Tolima se fue con todo a buscar el empate, al no poder hilar jugadas colectivas, comenzó a apostar por la pelota quieta y así comenzó a crear peligro en la portería de Ojeda, el cronómetro era enemigo del Vinotinto y Oro que comenzaba a desesperarse por no encontrar el premio a su insistencia.



Bucaramanga se llevó los tres puntos con un comportamiento de juego donde prevaleció el orden y la aplicación táctica, fue eficiente al aprovechar una jugada de buena concepción técnica y aguanto bien la arremetida del Tolima.



Tolima en cinco fechas de la Liga registra dos derrotas como local, el técnico Gamero no encuentra el equipo base y las variantes no dan la medida para lo que pretende el entrenador samario.

Síntesis

Tolima 0/ Bucaramanga 1



Tolima: Joel Silva (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Luis Payares (6), Fáiner Torijano (5), Danobis Banguero (6); Rafael Carrascal (5), Luis Paz (6), Sebastián Villa (7), Yohandry Orozco (6), Marco Pérez (6); Robín Ramírez (5).

DT: Alberto Gamero.



Bucaramanga: Luis Ojeda (6); Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6); Juan Jiménez(6), Bryan Rovira (6), Jhon Pérez (7), Sherman Cárdenas (7); Sergio Romero (6), Johan Caballero (5).

D.T.: Diego Cagna.



Amonestados de Tolima: Sebastián Villa (35 PT), Rafael Carrascal (3 ST)



Amonestados de Bucaramanga: Michael Rangel (25 ST), Luis Ojeda (37 ST), Sherman Cárdenas (42 ST), Marlon Torres (42 ST)



Expulsados: Fainer Torijano (18 ST)



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Sergio Mosquera por Robín Ramírez (19 ST), Rafael Robayo por Rafael Carrascal (26 ST), José Erick Correa por Marco Pérez (34 ST).



Cambios en Bucaramanga: Michael Rangel (5) por Sergio Romero (1 PT), Gabriel Gómez por Juan Jiménez (17 ST), Yilmar Filigrana por Johan Caballero (35 ST).



Goles de Tolima:



Goles de Bucaramanga: Jhon Pérez (21 ST)





Figura: Jhon Pérez (7)



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 1500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Nicolás Rodríguez (6)





Guillermo Gonzalez

Para EL TIEMPO

Ibagué