Tolima y Santa Fe no se sacaron ventaja e igualaron sin goles

En un buen partido donde sobró la lucha y la dinámica, Deportes Tolima y Santa Fe igualaron sin goles en una fría tarde dominical en Ibagué, ante una asistencia que no sobrepasó los 8.000 espectadores.



Al compromiso en el Murillo Toro llegaban dos realidades diferentes, Tolima clasificado y en procura de asegurar ser cabeza de serie y Santa Fe con la mira puesta en la reclasificación, pero eso no fue obstáculo para gozar de un ritmo de juego rápido, con propuestas ofensivas y en el cual no se quería dar ventajas al rival.

Santa Fe inquietó la portería Pijao a través de Brayan Fernández con un remate de media distancia que fue desviado en una acrobática respuesta de Joel Silva que retornaba a la formación titular del Tolima, el local respondió por medio de Ángelo Rodríguez con un disparo que contuvo Robinson Zapata.



El dispositivo que implementó Santa Fe, buscaba cortar el circuito entre Yohandry Orozco y Sebastián Villa, montando en determinadas acciones un bloque de tres hombres para que marcarán de manera escalonada al hábil atacante antioqueño.



La presencia en las porterías era escasa, por el trabajo de marca y contención que hacían ambos conjuntos, el juego se desarrollaba hasta tres cuartos de cancha, pero no perdia intensidad, por eso el empate sin goles con el que se iban al descanso era justo.

Segundo tiempo de trámite

El ritmo del juego no se modificó, Tolima seguía con la intención de atacar y llegar con peligro a los predios de Zapata, Santa Fe, esperaba pero sin hacer densidad ni acumular varios hombres en el último cuarto de cancha, la prioridad de los cardenales era seguir referenciando a los creativos y el punta Pijao para evitar se acercarán con opción de anotar.



Alberto Gamero movió las fichas, ordenó el ingreso de Cleider Álzate en reemplazo de Rafael Robayo que por lucha, entrega y constate ida y vuelta, se quedó en lo físico, sin embargo vale la pena indicar que el bogotano con el paso de los partidos se constituye en la mejor contratación del Tolima para este semestre, con la llegada de Álzate se retornaba al módulo de dos volantes de marca y tres de creación.

En Tolima la falta de claridad para hilar jugadas de peligro y la ansiedad al momento de encarar a Robinson Zapata fueron motivos para no lograr abrir el marcador, el rival con el ingreso de Anderson Plata ganó en presencia ofensiva y tenencia del balón, permitiendo que se acercara el cuadro capitalino a la portería de Joel Silva que respondió bien cuando fue exigido.



El empate fue ajustado a la proporción de acciones de juego en las áreas, con dos equipos que corrieron , lucharon y se sobrepusieron a las condiciones del terreno de juego, Santa Fe pensando en el siguiente torneo aguantó y se lleva un buen botín del Manuel Murillo Toro, Tolima siguio en la búsqueda del segundo lugar en la tabla y además sirvió este juego para que hombres como Rafael Carrascal y Luis Paz acumularán cinco amarillas para arrancar sin deuda para los play offs.

Síntesis

Tolima 0 / Santa Fe 0



Tolima: Joel Silva (7); Nilson Castrillón (7), Luis Payares (6), Julián Quiñones (7), Omar Albornoz (6); Rafael Robayo (7), Rafael Carrascal (6), Luis Paz (6), Yohandry Orozco (6), Sebastián Villa (6), Ángelo Rodríguez (6).

DT: Alberto Gamero.





Santa Fe: Robinson Zapata (6); Carlos Arboleda (6), Javier López (6), William Tesillo (6), Nicolás Gil (6); Juan Daniel Roa (7), Armando Vargas (7), Yeison Gordillo (8), Daniel Valdelamar (5), Edwin Herrera (5); Brayan Fernández (6).

DT: Agustín Julio.



Amonestados de Tolima: Ángelo Rodríguez (35 PT), Luis Paz (12 ST), Rafael Carrascal (44 ST),



Amonestados de Santa Fe: Yeison Gordillo (6 PT), Juan Daniel Roa (44 PT), Nicolás Gil (5 ST), José Moya (32 ST),



Expulsados: No hubo.



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Cleider Álzate por Rafael Robayo (19 ST), Robin Ramírez por Ángelo Rodríguez (30 ST), José David Lloreda por Yohandry Orozco (40 ST).



Cambios en Santa Fe: José Moya por Javier López (16 ST), Anderson Plata por Edwin Herrera (20 ST), Leyvin Balanta por Nicolás Gil (24 ST).



Goles de Tolima: No hubo.



Goles de Santa Fe: No hubo.





Figura: Yeison Gordillo (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Norberto Ararat (6)







GUILLERMO GONZALEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué