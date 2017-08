Bucaramanga, con la obligación de vencer a Tigres en Techo

Atlético Bucaramanga visita a Tigres en duelo por el no descenso. Los leopardos aún no levantan cabeza y siguen con un bajo rendimiento futbolístico, que cada vez lo acerca más a la posición 19 de la tabla del promedio.



Un compromiso en el que el equipo auriverde no tendrá margen de error, pues deberá recuperar los puntos perdidos de local en la fecha anterior ante Cortuluá. De esta forma, las sesiones de entrenamiento realizadas durante un par de días buscaron dar confianza al grupo de jugadores, que hasta el momento no encuentra un rendimiento óptimo en procura de mejorar la campaña en la liga.

“Estamos pasando por una curva de rendimiento muy baja, es momento de reaccionar para no llegar a la zona del descenso. Por ahora, hay que pensar en Tigres, un rival que de local se ha hecho fuerte y en las últimas fechas ha sacado los resultados a su favor”, expresó el volante leopardo Brayan Rovira.



Ahora bien, para Atlético Bucaramanga se ha vuelto imposible ganar en la liga II-2017, pues de siete jornadas disputadas hasta el momento, tan solo ha obtenido una victoria y un empate para sumar cuatro puntos. Este rendimiento del 19 por ciento lo tiene sumido en el fondo de la tabla de posiciones.

“Es un momento difícil, necesitamos el respaldo de todos para sacar adelante esta causa, asumimos un reto y es alejar el equipo de la zona del descenso, por ahora esa tarea no se cumple. Tigres es un rival fuerte, el cual tendremos que doblegar con tenencia de balón, orden táctico y efectividad en el frente de ataque”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga Jaime de la Pava.



De este modo, no hay espera y Bucaramanga tendrá que salir con la intención de sumar en Bogotá, frente a un rival directo en la lucha por el no descenso. Será una nueva oportunidad para mostrar a la afición leoparda que el resultado frente a Cortuluá fue tan solo un accidente.



Posible formación:

Atlético Bucaramanga:

James Aguirre, Yulian Anchico, Marlon Torres, Jeison Palacios, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Harlin Suarez, Jhonatan Estrada, José Cortés y Franco Arizala.

Director Técnico: Jaime de la Pava.

Por Julián Carreño

Para El Tiempo Bucaramanga