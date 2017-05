Millos hizo la tarea: ganó 1-2 a Tigres y puso un pie en cuartos

A Millonarios no lo detuvo nada, ni la tarde helada en Bogotá, ni la lluvia torrencial que hizo retrasar 15 minutos el partido –y que se mantuvo constante, aunque menos fuerte, por 90 minutos–, ni la cancha encharcada –pese a su gran drenaje– ni mucho menos ese rival que resultó ser un Tigres mansito e inofensivo. Lo venció 1-2, llegó a 29 puntos y quedó a un escalón de la clasificación.

El partido fue enredado, pero no porque el rival fuera un oponente difícil de superar, sino porque la pelota rodaba poco, porque había mucha agua y poco fútbol. Muchas faltas, caídas, remates desesperados. Poco público. Tarde oscura... Sin embargo, Millonarios necesitaba ganar de manera obligatoria, aunque fuera el visitante en el estadio de Techo. Por eso tuvo la iniciativa, las ganas de lograr la victoria pronto, la decisión de anotar un gol rápido. Tuvo todo eso hasta que ya ganaba 0-2, entonces frenó, reguló, se conformó.



Si en la primera media hora de juego el partido era un culto al bostezo, más con el aguacero y el frío bogotano, luego tomó algo de vida y, eso sí, de alegría para la hinchada azul. Al minuto 32, Millonarios tejió su mejor jugada colectiva del partido.



La inició Macalister Silva con un pase largo a Hárold Mosquera, quien, evadiendo charcos, tiro el centro al área para Dúvier Riascos, que hizo la tarea del goleador: empujarla, no fallar, concretar su primera y única oportunidad. Fue el 0-1, un gol que despejó el camino, que evito angustias, que celebraron con emoción, con Silva levantando a Riascos en sus hombros, como si fuera un trofeo. El gol fue un botín.

Tigres no reaccionó. Al contrario, se refugió como un felino mojado, engarrotado por la lluvia, temeroso. Millos se dio cuenta muy rápido de eso y mantuvo su intención ofensiva un rato más, para asegurar el marcador, la victoria y la clasificación. Es por eso que a los 36 minutos tuvo un tiro libre de inmejorables posibilidades de gol.



El cobro fue muy cerca del área, de frente, con la pelota lisa, con la lluvia estorbando a la barrera y al portero y con un buen cobrador: Henry Rojas, que está inspirado, haciendo un gol por partido –lleva tres seguidos–, tocó la pelota con mucha sutileza y precisión, como si fuera una caricia al balón, y lo puso por encima de la muralla, con efecto, acomodado a un palo, el mismo que besó el portero César Giraldo cuando la pelota ya había entrado a la red. 0-2.



Parecía que iba a ser una victoria amplia, que Millonarios se iba a sacudir de sus flojos partidos y que iba a ganar con autoridad, convenciendo a sus exigentes hinchas, sometiendo a un rival que no reaccionaba. Pero eso ya era mucho pedir para ese partido gris. Millos se conformó con esa ventaja. Y fue suficiente.

El segundo tiempo fue igual. Más lluvia, más charcos, más juego enredado, más interés de Tigres por no perder por goleada que por descontar y más de un Millonarios satisfecho.



Pudo haber anotado el tercero, estuvo muy cerca. Macalister Silva se inventó un pase genial, con sutileza de crac, habilitando a Hárold Mosquera, que de frente al portero Giraldo falló. El arquero achicó muy oportuno, le cerró el ángulo y salvó su arco.

Al partido no le quedaba mucho más, aunque le quedaba mucho tiempo. Pues Millonarios dejó de llegar con decisión y Tigres vino a encontrar el gol del descuento cuando el partido ya se iba a terminar, como para amagar la noche e intentar enredar a Millos en el final. Cosa que no hizo porque carecía de armas, de fuerzas.



El gol fue un autogolazo, como suelen ser todos los autogoles. Miguel Pérez tiró un centro que no tenía destino en el área, que no buscaba compañero, que no representaba mayor urgencia en la defensa azul; un centro a la nada. Pero ahí estaba el lateral Jair Palacios para ser protagonista, para ser villano. Remató en su propio arco, y lo hizo con potencia, arriba, venciendo al portero Nicolás Vikonis, que hasta entonces, en 88 minutos, había sido un espectador engarrotado. Le salió autogolazo y el partido se puso 1-2.



Pero ya quedaba muy poco tiempo y el rival no tenía cómo amenazar la victoria de Millonarios, que volvió a ganar sin mucho brillo, pero hizo la tarea: cogió a un equipo mucho más débil y lo venció, como debe ser. Llegó a 29 puntos y acaricia la clasificación.

Síntesis:

Tigres 1- Millonarios 2



Tigres: César Giraldo (6); Santiago Roa (6), Fabián Mosquera (5), Carlos Lasso (5), Santiago Saraz (4); Hárrison Mancilla (5), Nicolás Roa (5), Iván Rivas (5), J. Palacios (4); Yuberney Franco (4), Miguel Pérez (5).

D.T.: Jhon Bodmer.



Millonarios: Nicolás Vikonis (6); Jaír Palacios (5), Pedro Franco (6), Andrés Cadavid (6), Déiver Machado (6); Henry Rojas (7), Juan Domínguez (6), Hárold Mosquera (6), Mackalister Silva (7); Ayron del Valle (5), Duvier Riascos (6).

D.T.: Miguel A. Russo



Partido: regular



Cambios en Tigres: Carlos de las Salas (5) por Saraz (1 ST), Wilson Carpintero por Franco (11 ST) y Johan Muñoz por Palacios (27 ST).



Cambios en Millonarios: Cristian Arango por Riascos (34 ST) y Christian Huérfano por Mosquera (41 ST).



Gol de Tigres: Palacios, en contra (43 ST). Gol de Millonarios: Riascos (32 PT), Rojas (36 PT). Expulsados: no hubo.



Figura: Henry Rojas (7).



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 1.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Adrián Vélez (6).



PABLO ROMERO