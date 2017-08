Con regreso de Teófilo Gutiérrez, Atlético Junior visita al Huila

En Junior todo es dicha y felicidad. Es líder de la Liga, tiene al goleador del campeonato: Yimmi Chará (6 tantos), la delantera más efectiva, la valla menos vencida y este jueves (3:15 p. m.), ante el Atlético Huila, volverá a contar con uno de sus mayores referentes: Teófilo Gutiérrez, quien reaparece tras purgar una suspensión de dos semanas por simular una agresión en el partido que el equipo barranquillero le ganó al Atlético Nacional.

Junior acapara todos los elogios y un jugador en particular: Yimmi Chará, es considerado el mejor jugador de la Liga y casi nadie pone en duda que debe ser convocado a la Selección Colombia para los partidos de eliminatoria contra Venezuela y Brasil.



En esta ocasión, el gran ausente en el conjunto rojiblanco será el técnico Julio Comesaña, quien debido a quebrantos de salud no se desplazó a Neiva. En consecuencia, la responsabilidad de dirigir estará cargo de su asistente Arturo Reyes.



Aunque en toda Colombia se habla del favoritismo al título de Junior, el plantel rojiblanco se ha mantenido al margen, algo en lo que ha hecho énfasis el técnico Comesaña, quien insiste en esperar primero a que llegue diciembre que es cuando se define el campeonato.



Y uno de los que más guarda mesura es Chará, a quien no lo obnubilan los elogios permanentes que recibe debido a su gran rendimiento.

“Trato de disfrutar este momento y de estar tranquilo. Esperemos que sigan llegando más goles, pero lo más importante es que el grupo siga peleando en los tres torneos”, manifestó Chará, quien se refirió a su posible llamado a la Selección Colombia.



“Este es uno de los mejores momentos de mi carrera y estoy tratando de disfrutarlo al máximo. Si se tiene la posibilidad de ir estaré muy contento y orgulloso”, añadió el atacante vallecaucano.

Respecto a la nómina de convocados para el partido pasado que Junior le ganó 2-0 al Envigado ingresaron Teófilo Gutiérrez y Jonathan Ávila y salieron Deivy Balanta y Luis Díaz.



La última victoria de Junior ante Huila, en Neiva, se registró el 25 de enero de 2014. El conjunto rojiblanco se impuso 3-2 con dos tantos de Martín Arzuaga y uno de Luis Quiñones.

Probable formación de Junior

Sebastián Viera; David Murillo, Rafael Pérez, Jefferson Gómez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Léiner Escalante, Yimmi Chará; Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar.



Manuel Ortega

Barranquilla