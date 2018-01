Teófilo Gutiérrez sueña con ser goleador y enfrentar a Boca en la Copa

Teófilo Gutiérrez tiene claras sus metas en 2018: ser campeón de la Liga con Junior, ganar el Botín de Oro y jugar un buen Mundial con la Selección Colombia en Rusia. Con el equipo rojiblanco tiene también un objetivo adicional: entrar a la fase de grupos para tener la posibilidad de enfrentar a Boca Juniors.

“Tenemos la intención y el deseo de ganar cosas importantes este año. Ojalá Dios nos pueda regalar la octava estrella”, afirmó el atacante de 32 años, que valoró la llegada a la dirección técnica de Junior de Alexis Mendoza.



“Llega un entrenador que es de la casa, que es ganador, al que vamos a respaldar en todo sentido. Es un entrenador que se acentúa en lo profesional, en sudar la camiseta y más siendo una camiseta que es muy grande como la de Junior. Ya algunos jugadores que han llegado saben la magnitud del equipo, la trascendencia que tiene y que eso te da bagaje para poder pelear cosas importantes. Algunos ya lo tuvieron como entrenador y eso le va a dar más confianza”.

Teófilo se muestra muy ilusionado con el nuevo proyecto de Junior y por ello está enfocado en hacer una buena pretemporada y marcar muchos goles. “A nivel individual tengo muchos objetivos en mente y quiero pelear el trofeo de goleador. Mi prioridad es estar 10 puntos y llevar a Junior a lo más alto, ya el entrenador sabe que hay que mejorar algunos aspectos de concentración que no tuvimos el año pasado y que este año nos va a llevar a jugar una copa internacional donde varios equipos han sacado la billetera a flote, así que a va a ser un torneo muy lindo y especial para nosotros”.



Y al hablar de la Copa Libertadores, para Teófilo Gutiérrez es inevitable no referirse a un eventual enfrentamiento ante Boca Juniors, con el que tiene un famoso antecedente cuando fue expulsado tras marcarle un gol el cual festejó mostrándole a su hinchada la banda cruzada de su archirrival River Plate.



“Ese es mi sueño, lo tengo entre ceja y ceja, me voy a preparar al máximo para, con la ayuda de Dios y mis compañeros, poder entrar a esa fase de grupos que tiene mucha trascendencia y un sabor lindo. Estamos en ese camino, el entrenador y los compañeros lo saben y estamos agarrando ese ritmo que queremos”.



Sobre el posible regreso al Junior de dos viejos conocidos suyos: Vladimir Hernández y Luis Carlos Ruiz, Teo también se mostró muy entusiasmado.



“Que lleguen jugadores que son de acá es muy importante porque tienen sentido de pertenencia, no sacan excusa a nada, aman la camiseta, conocen la ciudad. Lo que quiere el entrenador son jugadores que estén comprometidos, que vayan siempre hacia adelante, que lleven la batuta. Esperemos que se concrete lo de Vladimir, yo deseo eso, el grupo también porque es un jugador que nos pude dar mucho, al que también Junior le puede abrir la puerta de la Selección e ir al Mundial. Eso lo tiene que pensar él y ojalá tome la mejor decisión, al igual que Ruiz, que ya nos conoce y nos ayudaría mucho”.



MANUEL ORTEGA

Redactor EL TIEMPO

Barranquilla