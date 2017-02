'Tenemos un plantel corto': Miguel Ángel Russo

Después de caer derrotado este domingo por 1-2 en el debut de Liga, contra Medellín, el director técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo se refirió al factor que terminó desequilibrando todo a favor del rival.

“Son muchos los riesgos en esta etapa. Ya hay que prepararse para jugar de local el miércoles (Copa Libertadores). El partido de hoy (domingo) estaba controlado, pero cuando quedamos con 10, sufrimos. Esto es aprendizaje permanente. Tenemos algunas bajas, y de por sí, el plantel es corto y con gente que a lo mejor no está al 100 por 100”, sostuvo el DT.

Esa última frase del entrenador da un poco a entender la actualidad del club que en la última semana intentó el fichaje de algunos jugadores, pero hoy no cuenta con nuevos jugadores para aportar a la plantilla y el DT es consiente que la nómina no es tan amplia.

Para el partido del próximo miércoles, contra Atlético Paranaense en el juego de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores, Millonarios no podrá contar con David Macalister Silva (esguince de ligamento), y además, dos jugadores salieron tocados del partido contra el DIM: Juan Guillermo Domínguez y Santiago Mosquera.

Millonarios en días pasados intentó fichar a dos jugadores que en buen nivel le habrían dado una ayuda importante al equipo pero no se oficializó nada. Guillermo Celis no quiso regresar a Colombia y pasó del Benfica al Vitoria Guimaraes de Portugal y la contratación de Duvier Riascos está muy enredada.

Sumado a esto, de los cuatro jugadores que llegaron por autorización del técnico Miguel Ángel Russo, solo uno ha podido jugar: Anier Figueroa, quien fue expulsado contra el Medellín y demostró que aún le falta rodaje.

De los otros tres, Jacobo Koufatty ha tenido problemas musculares que lo han alejado del debut oficial con el equipo embajador, Alexis Zapata aún no está físicamente y no fue inscrito en la lista para disputar la Copa Libertadores y Janeiler Rivas no ha sido tenido en cuenta.

Plantel corto, en dos partidos las mismas derrotas y sin tiempo para trabajar, es el panorama de Millonarios a menos de dos días de disputar el paso para seguir en la Copa Libertadores.

