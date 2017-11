Las tendencias para los cuartos de final de la Liga

El camino hacia la estrella de diciembre en la Liga empieza de cero. Ocho equipos todavía aspiran a coronarse el 17 o el 20 de diciembre, de acuerdo con lo que suceda con Junior en la Copa Suramericana.

EL TIEMPO hace un ejercicio estadístico sobre las llaves de cuartos de final de la Liga. Los duelos, de acuerdo con los antecedentes, están muy parejos. Se tienen en cuenta los últimos diez partidos en cada sede, respetando la condición de local. En el caso de Jaguares, que enfrenta a Santa Fe, se incluyen los seis partidos que ha jugado contra este rival en primera división. Así está el panorama, duelo por duelo. Ojo: se trata de tendencias estadísticas, no de pronósticos, y estos no siempre se cumplen.



Junior vs. América



En los últimos diez partidos entre América y Junior, en Cali, los locales ganaron seis partidos, los visitantes consiguieron dos victorias y los dos juegos restantes terminaron empatados. La tendencia del juego de ida favorece a América.



En Barranquilla, la superioridad ha sido de Junior, que ganó cinco de los últimos diez partidos en esa ciudad frente al América. Los ‘diablos rojos’ lograron tres victorias y dos empates. Serie muy pareja.



Santa Fe vs. Jaguares



Jaguares y Santa Fe se han enfrentado tres veces en Montería y en dos de ellas, los ‘cardenales’ lograron sacar un empate: 2-2 en 2015 y 2-2 en 2017. El otro juego, en 2016, lo ganó el equipo cordobés (2-1). Tendencia: empate.



Tres veces ha recibido Santa Fe a Jaguares en El Campín. Ganó dos veces y perdió la restante (justamente, este año, el 13 de mayo, 0-2). La tendencia es favorable a Santa Fe para el juego de vuelta. Avanzaría Santa Fe.



Nacional vs. Tolima



La serie comenzará en Ibagué, donde Tolima ganó cinco de los últimos diez partidos frente a Nacional. Los restantes se resumen en tres victorias verdes y dos empates. Tendencia favorable al vinotinto y oro.



En Medellín, en cambio, Nacional ganó siete de los últimos diez partidos frente a Tolima, que solo ganó una vez en esa serie de partidos (0-1, en 2012). Los otros dos juegos quedaron empatados. La tendencia de la serie es empate.



Millonarios vs. Equidad



En las últimas diez visitas a Equidad, Millonarios ganó en seis ocasiones y además sacó un empate. Los aseguradores se impusieron tres veces. Este año, el equipo de Miguel Ángel Russo se impuso 0-1, el 12 de agosto. La tendencia favorece a los azules.



Por su parte, Equidad logró dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas en los últimos diez partidos frente a Millos en condición de visitante. De nuevo, tendencia favorable a Millonarios.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes