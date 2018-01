Listo el sorteo del ascenso: así se jugará la primera fecha de la B

Comenzó la cuenta regresiva para que se dé el pitazo inicial para el torneo de ascenso. La Dimayor realizó este miércoles el sorteo, de un campeonato que dará dos cupos a final de año a la primera división.

El sistema del torneo para este año sufrió algunas modificaciones. Será un campeonato anual, en el que se disputarán 15 fechas en el primer semestre y 15 jornadas en el segundo semestre. No habrá campeón a mitad de año.



En el segundo semestre quedarán cuadrados los cuadrangulares finales. Ahí serán seis fechas y los mejores de cada cuadrangular jugarán la gran final. El ganador ascenderá y el perdedor jugará contra el mejor de la reclasificación, que no haya sido el campeón. En caso de que sea el perdedor de la final el que más puntos tenga en la reclasificación ascenderá directamente.

Así se jugará la primera fecha

Fortaleza vs. Pereira

Llaneros vs. Barranquilla

Cortuluá vs. Tigres

Cúcuta vs. Quindío

Bogotá vs. Atlético

Real Cartagena vs. Orsomarso

Unión Magdalena vs. Valledupar

Universitario de Popayán vs. Real Santander



DEPORTES