Equidad sorprendió al Huila: lo venció 0-2 en el Plazas Alcid

Frente a unos 600 espectadores que llegaron motivados al Plazas Alcid después del empate 3/3 a domicilio frente al Junior en Cartagena la jornada anterior, la desazón se tomó las ustedes opitas tras la segunda derrota en casa esta vez frente a un equipo bien parado como el dirigido por el profesor Arturo Boyacá.



Un onceno que se paró bien a lo largo de la cancha y que supo explotar las debilidades de un equipo que como el Huila, sigue luciendo desequilibrado en zona de marca,

La visita hay que decirlo que gano bien, que no vino a esconderse y que tuvo como su principal motor al experimentado Fabián Vargas. El ex volante de América y figura con el Boca argentino se dio un banquete en el Plazas Alcid; jugó a su antojo, hizo lo que quiso destruyendo el poco fútbol del rival pero también le alcanzó para darle claridad a su equipo en fase ofensiva.



El premio al trabajo del cuadro bogotano comenzó a dar sus frutos al minuto 38 de la primera parte, cuando su capitán Stalin Motta desde el punto penalti abrió el marcador luego de una mano de Lozano dentro del área que sanciono el central del partido.



Con el resultado en contra el Huila movió sus fichas para el complemento, pero en las pocas opciones claras de gol sus hombres como Almirón se nublaron y fallaron frente al pórtico del uruguayo Gelpi que tuvo que abandonar por lesión a falta de once minutos para que terminara el partido.



La puntilla para el 0/2 definitivo la puso el visitante a los 46 minutos a través del cucuteño Jean Carlos Blanco que por rapidez aprovechó las ventajas de un equipo jugado al ataque en pos del empate, para anidar la pelota en el fondo de la red.



Las cosas para el Huila no pueden ser peores, pues mientras varios de sus jugadores de experiencia continúan en departamento medico como Aníbal Hernández, Cristian Canga y Elvis Perlaza, los que han recibido el voto de confianza por parte del técnico como Rivas, Valencia y Ricaurte no han entregado lo esperado y el equipo cada día se hunde en el desespero.



Un 27 por ciento en su rendimiento, pues solo suma cuatro puntos de 21 disputados, muestran hasta ahora lo que es la pobre campaña del profesor Jorge Antonio Vivaldo. Lamentablemente lo anterior es el producto de las equivocaciones reiteradas que en cuanto a fichaje de jugadores vienen cometiendo los directivos en los últimos torneos.



Al calor de la derrota una pregunta se hacen hoy los aficionados, pero también los medios de comunicación y muy seguramente los directivos. ¿ Valió la pena traer a un director deportivo como Jorge Bermúdez con tanto recorrido en el futbol nacional e internacional para fichar a los jugadores que el Huila muestra hoy como sus grandes refuerzos?. Amanecerá y veremos. Mientras tanto el fantasma del descenso comienza a rondar el estadio Plazas Alcid.



Síntesis:



Atlético Huila 0/2 Equidad Seguros



Atlético Huila: Breiner Castillo (6); Dávinson Lemus(5), John Lozano(5), Eddie Segura(5), Marvin Vallecilla(5); Emiliano Méndez(5), Andrés Ricaurte(4),Brahian Rivas(5); Hamilton Valencia(5), Jorge Ramos(5), Omar Duarte(5).

D.T.: Jorge Vivaldo.



Equidad: Leandro Gelpi(5); Wálmer Pacheco(6), Camilo Mancilla(6), Dayrin González(5), Andrés Correa(6); Fabián Vargas(7), Jorge Aguirre(5), Stalin Motta(6); Diego Valoyes(6), Néider Barona(6), Diego Álvarez(5).

D.T.: Arturo Boyacá



Cambios en Huila: Sergio Almirón (5) por Hamilton Valencia ( 1ST), Ronaldo Tavera por Brahian Rivas (33ST), Edinson Palomino por Marvin Vallecilla ( 34 ST)



Cambios en Equidad: Juan Alejandro Mahecha (6) por Fabian Vargas (18ST), Jean Carlos Blanco por Neider Barona (34ST), Rsteban Ruiz por Alejandro Gelpi (34S)



Goles Huila: No hubo



Goles Equidad: Stalin Motta (38 PT-Penalti), Jean Carlos Blanco (46ST)



Amonestados en Huila: John Lozano



Amonestados en Equidad: Walmer Pacheco, Alejandro Gelpi, Stalin Motta.



Expulsados: No hubo



Figura: Fabián Vargas (7)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.

Partido: Aceptable

Asistencia: 600 aficionados

Taquilla: No suministrada

Árbitro: Alexander Ospina (7)



OSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para El Tiempo

Neiva