Tigres y Rionegro Águilas no se hicieron daño: empataron 0-0 en Techo

En un partido con más imprecisiones que emociones, Tigres y Rionegro Águilas se fueron en blanco en el Metropolitano de Techo al empatar 0-0, en el cotejo válido por la novena jornada de la Liga I-2017.



Fueron pocas las emociones que se dieron en la primera parte del compromiso que disputaron ambos equipos y las cuales protagonizó el conjunto ‘felino’. Cuando se cumplían los 15 minutos de juego, Felipe Ávila y Ethan González probaron de media distancia, pero sin precisión.

El que sí estuvo más cerca de anotar para el club capitalino fue Miguel Pérez, quien sacó un disparo desde fuera del área, pero el portero Ernesto Hernández aguantó el balón con seguridad.



Cuando el cronómetro del juez central, Leevan Suárez, marcaba los 20, el desarrollo del juego disminuyó en intensidad y, con el 0-0, ambos oncenos se fueron a los vestuarios.



En el periodo complementario, el ‘equipo joven de Antioquia’ tuvo su primera aparición clara de gol a los 16. Fabián Viáfara vio mejor posicionado a su compañero Daniel Hernández, le cedió la esférica y este pateó directo al aro de César Giraldo, quien vio pasar a la pelota desviada.



A partir de ahí, el elenco recién ascendido volvió a tomar el control del juego hasta tal punto de alejar a Rionegro de la zona de peligro. En una de esas, Pérez se juntó con González, quien tuvo todo el espacio para ubicar su ángulo de disparo, pero el tiro terminó por encima del horizontal.



La escuadra paisa continuó dando ventajas en su zaga defensiva y los dirigidos por Jhon Bodmer no las supieron aprovechar. En el área chica pudo anotar de cabeza Wilson Carpintero, pero el cancerbero charrúa salvó milagrosamente.



Esas opciones dilapidadas ‘despertó’ el ánimo de las ‘aguilas’, que volvió a acercarse a terreno contrario con un remate de larga distancia de Juan Giraldo y el balón se fue desviado por muy cerca del vertical.



Síntesis:



Tigres 0–0 Rionegro Águilas:



Tigres: César Giraldo; Santiago Roa, Alejandro Uribe, Jorge Lozano, Jonathan Garay; Jhony Rivera, Omar Rodríguez, Felipe Ávila; Miguel Pérez, Johan Muñoz, Ethan González.

Cambios: Diego Gómez por Johan Muñoz (1 ST), Arley Bonilla por Jhony Rivera (13 ST), Wilson Carpintero por Ethan González (23 ST).

D.T.: Jhon Jairo Bodmer.



Rionegro Águilas: Ernesto Hernández; Fabián Viáfara, Edwin Peraza, Hanyer Mosquera, Luis Mosquera; Denis Gómez, Juan Esteban Ortiz, Juan Giraldo, Juan Suescún; Daniel Hernández; Johan Jiménez.

Cambios: Yilton Díaz por Juan Suescún (39 PT), Luis Hurtado por Denis Gómez (23 ST).

D.T.: Néstor Otero.



Goles: no hubo



Amonestados: Luis Hurtado (39 ST), Juan Esteban Ortiz (45 +1 ST), en Rionegro Águilas.



Expulsados: no hubo.



Figura: Ethan González (7).



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente.



Árbitro: Leevan Suárez.



Partido: malo.



Redacción Futbolred