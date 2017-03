En un partido aburrido, Patriotas y Bucaramanga empataron 0-0

Patriotas volvió a ceder puntos de local, esta vez al empatar 0-0 ante el Atlético Bucaramanga y empezó a complicar la pretensión de ubicarse entre los ocho mejores del Torneo Apertura.

Un partido en que el conjunto boyacense, no pudo descifrar el férreo sistema defensivo del conjunto santandereano, ya que sobre los últimos minutos llenó los espacios ofensivos con dos atacantes y además no supo aprovechar el hombre de más que tuvo por la expulsión del defensor central Diego Peralta.



Ambos equipos trataron de buscar los arcos, pero carecieron de profundidad en el último cuarto. Situación que se hizo evidente en las escasas ocasiones de gol, que se dieron en el primer periodo y que al final se reflejan en la paridad.



El local asumió el control de las acciones y fue el que, quizás, más inquietó sobre la portería de James Aguirre, que pese a que estuvo asediado, la mayoría de los remates salieron desviados.



La primera incursión boyacense se dio al minuto 4 con un centro desde la izquierda de Mauricio Gómez y Edis Ibarguen, quien logró impactar el esférico pero un defensor se atravesó en la trayectoria.



El visitante, que se armó con dos líneas de cuatro, supo aguantar la embestida del rival en los primeros 15 minutos y de a poco se acomodó en el césped de La Independencia y comenzó a crear peligró con los atacantes John Pajoy y Darío Rodríguez, quienes se juntaron y en la acción más clara de anotar al minuto 8 estuvieron cerca de abrir el marcador, pero el portero Álvaro Villete lució bien en el achique.



Patriotas recurrió a los remates de media y larga distancia con el fin de romper el cerco defensivo debido a que su oponente se vio muy denso en mitad de campo, lo que dificultó la apertura de los laterales y la llegada de hombres que lo hacen bien por los costados como son Uvaldo Luna y Gómez.



En esa labor de intentarlo desde afuera del área grande, estuvieron Larry Vásquez y Luna, pero los impactos salieron arriba del larguero. Además, de una acción aérea de Ibarguen, quien de frentazo trató de inquietar a Aguirre sin gran peligro.



Para el complemento, Patriotas subió las líneas con el fin de restarle espacios a su contrincante y Ómar Vásquez se vio con más disposición para llevar la pelota y buscar la velocidad de Luna, quien lo intentó con un derechazo a ras de piso que se fue sobre el bajante derecho.



Por su parte, el cuadro búcaro trató sostener el útil con el trabajo de Mejía, quien es el eje creativo y maneja a su antojo los ritmos del compromiso. Sin embargo, a los 13 ST se presenta una jugada en la que el asistente dos se percató de la agresión de Diego Peralta, quien le propinó un codazo sobre el rostro de Larry Vásquez, que le significó la expulsión.



Con un hombre menos, el timonel encargado Gonzalo Martínez reacomodó su línea posterior con la ubicación de Nicolás Palacios como zaguero central y de Pajoy como el cuarto volante.



El estratega Diego Corredor permitió el ingreso del atacante Carlos Mosquera con el fin de ser más punzante y así abrir la cancha, con lo que obligó a que el conjunto leopardo se resguarde en zona defensiva hasta con nueve hombres y le apueste al contra ataque como única posibilidad de llegar a predios de Villete.



Luego, en medio de la desesperación, el banco de Patriotas recurrió a los artilleros César Valoyes y a Carlos Rodríguez, en el afán de conseguir el tanto de la victoria. Circunstancia que no se dio y en medio de ese deseo por conseguir el gol, es Luna quien al minuto 43 ST con un zurdazo la mandó arriba del travesaño.



Síntesis



Patriotas 0 - Bucaramanga 0



Patriotas: Álvaro Villete (6); Edgardo Rito (5), Danilo Arboleda (5), Óscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (5); Larry Vásquez (6), Raúl Loaiza (5), Ómar Vásquez (5), Mauricio Gómez (5); Uvaldo Luna (6) y Edis Ibarguen (6). D.T.: Diego Corredor.



Bucaramanga: James Aguirre (6); Carlos Valencia (6), Diego Peralta (5), Marlon Torres (6), Jeison Palacios (6); Gabriel Gómez (6), Nicolás Palacios (6), Yulian Anchico (5), Yulián Mejía (5); Darío Rodríguez (5) y Jhon Pajoy (5). D.T.: Gonzalo Martínez.



Partido: Regular.



Gol de Patriotas: no hubo.



Gol de Bucaramanga: no hubo.



Cambios en Patriotas: Carlos Mosquera por Edgardo Rito (23 ST), César Valoyes por Raúl Loaiza Vásquez (38 ST) y Carlos Rodríguez por Mauricio Rodríguez (42 ST).



Cambios en Bucaramanga: Pablo Rojas (6) por Yulián Mejía (15 ST), Harlin Suárez por Jhon Pajoy (29 ST) y Fabio Burbano por Darío Rodríguez (38 ST).



Amonestados en Patriotas: Edgardo Rito (35 PT), Raúl Loaiza (6 PT), Mauricio Gómez (22 ST), César Valoyes (44 ST) y Danilo Arboleda (51 ST).



Amonestados en Bucaramanga: Darío Rodríguez (27 PT).



Expulsado en Bucaramanga: Diego Peralta (13 ST).



Figura: Gabriel Gómez (6).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 3.600 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Eder Vergara (6).



Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO