Once Caldas y Junior empataron 3-3 en el Palogrande

Alberto Gamero, luego de ser ratificado como DT del Junior, llegó al estadio Palogrande, con la necesidad de alcanzar el primer triunfo en el campeonato colombiano, sin embargo al frente tenia al Once Caldas, otro equipo apurado, que si bien logró tres victorias consecutivas: dos por Liga y una por Copa, no había conseguido sellar el primer éxito del semestre en Manizales. La historia se le repite a ambos equipos: 3-3 marcador final.

El compromiso del domingo, pactado a las 5:15 p.m., recibió el rotulo de notable, porque ambos conjuntos debían de obtener los 3 puntos. Los primeros instantes de juego fueron de cierto dominio para los ‘blancos’, quienes se anunciaron a través de un remate de Dany Cure; sin embargo en una desatención del propio colombo-venezolano llegó el festejó ‘tiburón’, cuando Robinsón Aponzá aprovechó un busca pies de Alexis Pérez, que ante la pasividad de Cure y de la defensa terminó con el balón en el fondo del pórtico custodiado por José Fernando Cuadrado.



Los caldenses, después de la anotación de Aponzá se mostraron ansiosos, esta situación, más una zona de recuperación firme por parte del ‘currambero’ diluyeron las intenciones de ataque de los dirigidos por Hernán Lisi.



El único hombre que le daba salida al Caldas era Jaime Córdoba, futbolista encargado de fabricar una falta a favor de sus compañeros, la cual ejecutó el lateral Gilberto García, quien dejó estático al arquero Sebastián Viera, en un tiro de pelota quieta, que significó la igualdad y la mejor anotación de la fría tarde manizaleña. La etapa inicial culminó con el club barranquillero, prácticamente sometido.



La segunda mitad registró la misma tónica de los últimos minutos del primer tiempo, circunstancia suficiente que por poco pone ganadores a los ‘albos’, pero la poca efectividad les evitó irse arriba. Gamero quiso salirse del apuro y envió a Édinson Toloza al terreno de juego por Juan Camilo Roa, jugador amonestado y que hacia méritos para la expulsión.



Un minuto le bastó a Toloza para agradecerle a su entrenador la confianza depositada en él, pues puso en ventaja a los ‘rojiblancos’, gracias a la lentitud de la zaga contraria.



La dicha les duró poco a los barranquilleros, dado el orden ofensivo de los cafeteros, que alcanzaron el empate, posterior a una viveza del ex Junior Michael Ortega, quien después de una infracción cobró a riesgo y envió una pelota al área juniorista, la cual convirtió en gol Óscar Estupiñán.



“Yo rescato de los jugadores la lucha y el sacrificio. Me da mucho dolor por ellos porque nos llevamos un solo punto”, Dijo Gamero.



El carnaval se revivió nuevamente en Barranquila y una vez más, el Junior se puso a celebrar, en un penal a favor, que fructificó Jarlan Barrera. El premio se lo iba a llevar el ‘tiburón’, no obstante una desatención defensiva del atlanticense, en el epílogo del encuentro puso a festejar a Sergio Romero, quien fusiló a Viera y decretó el 3-3 final.



“Tuvimos errores individuales muy groseros y el contrario estuvo siempre encima en el marcador”, comentó Lisi.



Once Caldas y Junior se volverán a ver las caras, en la denominada jornada de clásicos (fecha 10), el próximo sábado 18 de marzo, en Barranquilla, a las 5:15 de la tarde.



Síntesis



Once Caldas 3 – 3 Junior



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (5); Gilberto García (6), Jhonathan Muñoz (7), José Luis Moreno (4) y David Gómez (5); Jaime Córdoba (7) y Elkin Soto (6); Dany Cure (6), Michael Ortega (8) y Marcos Acosta (6); Óscar Estupiñán (7). D.T.: Hernán Lisi.



Junior: Sebastián Viera (5); Lewis Ochoa (5), Andrés Felipe Correa (5), Jónathan Ávila (5) y Alexis Pérez (5); James Sánchez (6), Enrique Serje (6) y Juan Camilo Roa (6); Jarlan Barrera (7) y Robinson Aponzá (6); Roberto Ovelar (6).D.T.: Alberto Gamero.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: Luis Sinisterra (SC) por Dany Cure (20 ST), José Ramírez (SC) por José Luis Moreno (30 ST) y Sergio Romero (SC) por Marcos Acosta (41 ST).



Cambios en Junior: Édinson Tolosa (7) por Juan Camilo Roa (11 ST), Rafael Carrascal (SC) por Robinson Aponzá (39 ST) y Jónathan Estrada (SC) por Jarlan Barrera (42 ST).



Goles de Once Caldas: Gilberto García (33 PT), Óscar Estupiñan (23 ST) y Sergio Romero (44 ST).



Goles de Junior: Robinson Aponzá (7 PT), Édinson Tolosa (13 ST) y Jarlan Barrera (36 ST).



Detalle en Junior: Jarlan Barrera hizo gol de pena máxima.



Amonestados Once Caldas: Michael Ortega (27 ST) y Marcos Acosta (35 ST).



Amonestados Junior: Juan Camilo Roa (7 ST) y James Sánchez (47 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Michael Ortega (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 15.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Carlos Betancur (6).





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO