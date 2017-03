Millonarios puso la fiesta y los goles: derrotó 3-0 a América

Pudo ser, fácilmente, la mejor noche de Millonarios en el 2017. Contundente, rápido y sólido en casa, el equipo goleó 3-0 al América, en la mejor asistencia de público en el año al estadio El Campín, con 33.084 espectadores en las tribunas. (Vea las mejores imágenes del partido)



El triunfo deja a Millonarios en el quinto lugar de la tabla, con 13 puntos y dos partidos pendientes, a la espera del clásico del próximo domingo frente a Santa Fe, que hoy enfrentará al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca.



La diferencia comenzó a marcarse desde el primer tiempo y tiene una explicación muy, muy fácil: contundencia. Millonarios pateó tres veces al arco y marcó dos goles.



El primero, a los 8 minutos, en una salida rápida de Duvier Riascos, que llegó al borde del área y sacó un remate a ras de piso que se le pasó al portero Carlos Bejarano. Muy buen gol, para que el atacante, que por primera vez jugaba como titular con la camiseta azul, marcara después de 272 días.



El segundo partió de un tiro libre cobrado por Henry Rojas, uno de los jugadores más importantes de Millos en esa etapa. La pelota cayó al área chica, el arquero no salió, Hárold Santiago Mosquera anticipó a Jonny Mosquera y consiguió, de cabeza, el 2-0, a los 29 minutos.



América apenas vino a darse cuenta, con dos goles adentro, de que podía atacar a Millos y comenzó a aprovechar algunas facilidades de marca que le daba el equipo local. También pateó tres veces al arco, como los azules. La diferencia es que las tres las atajó Ramiro Sánchez, que sigue haciendo méritos para quedarse con el primer renglón de la planilla.



En la última jugada del primer tiempo, Elíser Quiñones metió un remate cruzado y la pelota pasó por un ladito del poste. Tuvo tiempo de repetir, corregir y festejar, a los 9 de la segunda etapa, después de una pasividad notable del América en un rebote tras un cobro de tiro de esquina. Recibió Rojas, Rojas a Machado, Machado a Quiñones y Quiñones a la red: 3-0 y partido liquidado.

Santiago Mosquera, volante de Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora/ CEET

Hernán Torres, el técnico del América, trató de ajustar la nómina para recortar diferencias: primero metió a otro delantero, Santiago Silva, en lugar de un extremo, Jeison Lucumí. Y luego, con tres goles de diferencia en contra, metió a un volante de marca, Ánderson Zapata, por el ‘Cucho’, que se fue inédito de El Campín. Pero nada cambió en el marcador, y muy poco cambió en el juego, porque Millos siguió metiéndole sustos a la defensa visitante cada vez que quiso, porque ya comenzó a manejar el ritmo del partido a su antojo. Y América no volvió a llegar, especialmente cuando el técnico de Millos, Miguel Ángel Russo, le metió más marca al asunto con Hárrison Henao en lugar de Jhon Fredy Duque, al que se le agotó el tanque después de una buena noche.



Tan superior fue Millonarios, que Russo tuvo tiempo de darles minutos a jugadores que no venían con ritmo. Particularmente, a Alexis Zapata, uno de los refuerzos azules que no había debutado. El otro es el lateral Felipe Banguero, que anoche ni siquiera apareció en el banco de suplentes.



Millos volvió a mostrar las virtudes que lo han vuelto un equipo sólido en casa: contundencia, velocidad y ahora, solidez defensiva. Deberá ratificarlas apenas ponga un pie en un avión. Por lo pronto, el domingo estará de nuevo en su estadio, con su público, porque en este clásico será local, y frente a un equipo como Santa Fe que, seguramente, no le dará tantas ventajas.

Síntesis:

Millonarios 3 / América 0



Millonarios: Ramiro Sánchez (7); Jaír Palacios (6), Pedro Franco (6), Andrés Cadavid (6) y Déiver Machado (7); Jhon Fredy Duque (7), Henry Rojas (8), Elíser Quiñones (7), Hárold Mosquera (7), Duvier Riascos (7) y Ayron del Valle (5). DT: Miguel Ángel Russo.



América: Carlos Bejarano (5); Juan Camilo Angulo (4), Diego Herner (5), Castañeda (5) e Iván Vélez (4); Jhonny Vásquez (4), Jonny Mosquera (5), Brayan Angulo (5), Jeison Lucumí (5); Juan Camilo Hernández (4)y Yorleys Mena (6). DT: Hernán Torres.



Cambios en Millonarios: Hárrison Henao por Duque (25 ST), Alexis Zapata por Quiñones (32 ST) y Juan Guillermo Domínguez por Rojas (37 ST).



Cambios en América: Santiago Silva (3) por Lucumí (11 ST), Ánderson Zapata (5) por Hernández (15 ST) y David Ferreira por Vásquez (33 ST).



Goles de Millonarios: Riascos (8 PT), Mosquera (27 PT) y Quiñones (9 ST). Amonestados: Vásquez, Mena (América). Expulsados: no hubo.



Figura: Henry Rojas (8).



Estadio: El Campín. Asistencia: 33.084 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Wílmar Roldán (7).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @Josasc