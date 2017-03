Tolima mejoró, pero no sostuvo la victoria: empató 2-2 contra Cortuluá

Un partido intenso vivió los alrededor de 1.500 asistentes al estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, tras el encuentro entre Cortuluá y Deportes Tolima.



Fueron cuatro goles, dos por cada equipo, los que hicieron vibrar los arcos de los rivales quienes iban por los tres puntos para sumar, pero tuvieron que compartir el resultado en empate.



Deportes Tolima venía de una lamentable derrota contra el Once Caldas y buscaba sumar.



El partido comenzó con buen ritmo para el equipo ‘Vinotinto y oro’, que tan solo a los siete minutos del primer tiempo, tras un remate de zurda de Santiago Montoya, desde el centro del área por el lado derecho a la portería de Germán Caffa, puso encima del marcador al Deportes Tolima.



La dicha no duró mucho para los tolimenses pues una rápida reacción del equipo ‘corazón del Valle’ fue aprovechada por Miguel Ángel Medina quien aprovechó un pase de Joel Silva para que el partido se igualara.



Fue un juego lleno de posibilidades para los dos equipos quienes hicieron del partido un compromiso interesante.



Al minuto 27, Cleider Alzáte puso a gritar de júbilo nuevamente a los tolimenses tras un remate con pierna derecha desde el centro del área a la mano derecha del arquero del Cortuluá.



Nuevamente la rápida reacción de los dirigidos por Jaime de la Pava ponía en riesgo la portería del Deportes Tolima, hasta que una infracción por parte del onceno vino tinto contra los de Cortuluá, hizo que el central del compromiso decretara cobro de tiro penal.



Lamentablemente el cobro de Freiver Mercado falló tras ser atajado por Joel Silva, pero el balón quedó suelto en el área siendo aprovechado por Miguel Ángel Medina quien estaba atento para rematar con derecha y empatar nuevamente el compromiso.



El empate alcanzó hasta el final del partido, donde en el segundo tiempo Cortuluá tuvo mayor tenencia de la pelota, pero sin buena precisión.



Síntesis:



Cortuluá: Germán Caffa (7); Mateo Puerta (5), Edison Duarte (6), Diego F. Chica (7), Juan Bolaños (6); Eduar Caicedo (5), Maicol Balanta (5), Juan David Rodriguez (7), Freiver Mercado (6), Miguel Ángel Medina (8), Alí Adolfo Reyes (7). DT: Jaime de la Pava



Deportes Tolima: Joel Silva (6); Sergio Mosquera (5), Avimeled Rivas (6), Danovis Banguero (4), Victor Giraldo (6); Marco Pérez (7), Fainer Torijano (5), Santiago Muñoz (6); Angello Rodriguez (6), Luis Paz (5), Cleider Alzáte (8). DT: Óscar Quintabani



Cambios en Deportes Tolima: Minuto 75 sale Santiago Muñoz (23) entra Carlos Rentería (25), minuto 81 sale Marco Perez (18) entra Didier Delgado (13), minuto 86 sale Cleider Alzate (10) entra Sebastián Villa (15)



Cambios en Cortuluá: Minuto 54: sale Alí Rodolfo Reyes (15), entra Juan Campo (18), minuto 61: sale Juan David Rodríguez (6) entra Joao Rodríguez (9), minuto 69: Sale Juan Bolaños (5) entra Yair Arrechea (25)



Tarjetas amarillas:

(31 PT) Fainer Torijano (2) de Tolima por agresión.

(45 PT) Juan Bolaños (5) de Cortuluá por juego peligroso.

(73 ST) Joao Rodriguez (9) de Cortuluá

(88 ST): Carlos Rodríguez (25) del Tolima

(89 ST) Yair Arrechea (25) de Cortuluá



Tarjetas Rojas:

Minuto 70 roja para Amivelev Rivas (30) por agresión



Partido: Intenso



Detalle: El estado de la cancha del Rivera Escobar no permitió que el balón rodara con comodidad. La iluminación tampoco ayudó mucho



Figura: Miguel Medina de Cortuluá

Árbitro: Gustavo Gonzáles: 7

Estadio: Francisco Rivera Escobar de Palmira

Asistencia: 1.500 aproximadamente

Taquilla: No fue suministrada.



Mario Baos

Para EL TIEMPO

Cali